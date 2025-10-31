Штрафы ТЦК - юрист сказал, сколько раз могут оштрафовать мужчину

Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во время мобилизации за одну неявку по повестке человека могут оштрафовать только раз. Однако в случае, если нарушений много, то штрафов может быть столько, сколько самих нарушений.

Об этом в комментарии изданию РБК-Украина рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Сколько раз ТЦК могут штрафовать гражданина

Юрист отметил, что нарушение правил воинского учета является административным правонарушением, на которое распространяется те же самые правила, что к административным правонарушениям.

"Это означает, что за одно правонарушение лицо может быть привлечено к ответственности только один раз. И так же человек может быть привлечен за каждое такое правонарушение к ответственности. То есть сколько правил учета человек нарушил, столько раз его привлекут к ответственности, ограничений на это никаких нет", — подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что на практике это часто подтверждается. В частности, адвокат рассказал, что у него были клиенты, в отношении которых ТЦК выносили три и более решений о нарушениях правил воинского учета, что было указано в приложении "Резерв+".

"Это касается тех лиц, которые совершили много правонарушений. Например, это может быть неявка по двум и более повесткам. И при этом они также не обновили данные вовремя, или же не изменили место учета", — пояснил специалист.

При каких условиях может быть новый штраф в случае уплаты предыдущего

Специалисты отмечают, что ситуации, когда у человека фиксируют несколько нарушений одновременно, часто выявляют при попытке оплатить штраф онлайн, без личного посещения ТЦК. Например, человек может оплатить один штраф, но уже через несколько дней снова появиться в розыске в приложении "Резерв+". Это обычно означает, что у человека накопилось не одно, а несколько нарушений правил воинского учета.

"Почему так бывает? Если вы, скажем, не были в ТЦК 15-20 лет и совершили много разных нарушений воинского учета, эта отметка может быть законной", — сказала Наталья Гнатик, адвокат адвокатского объединения "Актум".

В то же время результат уплаты штрафов зависит от конкретных обстоятельств каждого случая.

"Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда решит ситуацию с розыском и никто больше не будет вас искать - так это не работает. Но это действительно может быть хорошим выходом. Это не прописано в законах, но на практике так работает: вы платите штраф, вас снимают с розыска и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень — найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", — добавила Гнатик.

Специалисты советуют заранее уточнить в территориальном центре, сколько именно нарушений накопилось у конкретного лица. Стоит иметь в виду, что по электронной почте ответы поступают не всегда. Зато шанс получить информацию возрастает, если запрос направляется адвокатом — в таком случае вероятность, что письмо оставят без ответа, значительно меньше.

