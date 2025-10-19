Видео
Україна
Видео

Юристка ответила, исчезнет ли розыск ТЦК автоматически

Дата публикации 19 октября 2025 07:30
обновлено: 07:16
Исчезнет ли розыск от ТЦК автоматически через 3 месяца - что сказала юрист
Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине немало граждан, которые считают, что розыск от ТЦК автоматически отменяется через три месяца после объявления. Однако на самом деле это не так.

Об этом сообщает "Радиотрек" со ссылкой на военного адвоката.

Что сказала эксперт о розыске от ТЦК

По словам юриста, срок трех месяцев является сроком, который установлен для привлечения человека к админответственности. То есть, это не предельное ограничение по пребыванию в розыске.

Таким образом, даже по истечении трех месяцев человек все равно будет в розыске, если его дело не закрыли официально.

Адвокат отметила, что сняться с розыска автоматически или через приложение "Резерв+" невозможно. Для этого надо лично или через адвоката обратиться в ТЦК с письменным заявлением, в котором указать, что срок привлечения к ответственности истек, и попросить закрыть производство.

В то же время, по словам юриста, на практике ТЦК часто игнорируют такие обращения.

В подобных случаях единственным способом остается обращение в суд с иском, в котором следует требовать обязать обязать территориальный центр комплектования снять гражданина с розыска.

Напомним, недавно мы писали, какие основные причины объявления человека в розыск ТЦК.

Также мы сообщали, что по словам военного юриста Тараса Боровского, ТЦК объявляют мужчин в розыск без уважительных причин.

штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП розыск резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
