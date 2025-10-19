Чи зникне розшук від ТЦК автоматично через 3 місяці - що сказала юрист

Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні чимало громадян, які вважають, що розшук від ТЦК автоматично скасовується через три місяці після оголошення. Однак насправді це не так.

Про це повідомляє "Радіотрек" з посиланням на військового адвоката.

Що сказала експерт про розшук від ТЦК

За словами юристки, термін трьох місяців є строком, який встановлений для притягнення особи до адмінвідповідальності. Тобто, це не граничне обмеження щодо перебування в розшуку.

Таким чином, навіть після спливу трьох місяців людина все одно буде в розшуку, якщо її справу не закрили офіційно.

Адвокат наголосила, що знятися з розшуку автоматично або через застосунок "Резерв+" неможливо. Для цього треба особисто або через адвоката звернутися до ТЦК із письмовою заявою, у якій зазначити, що строк притягнення до відповідальності минув, і попросити закрити провадження.

Водночас, за словами юристки, на практиці ТЦК часто ігнорують такі звернення.

У подібних випадках єдиним способом залишається звернення до суду з позовом, у якому слід вимагати зобов’язати територіальний центр комплектування зняти громадянина з розшуку.

