Україна
ТЦК оголошують чоловіків у розшук без підстав, — Боровський

ТЦК оголошують чоловіків у розшук без підстав, — Боровський

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 04:30
Боровський заявив, що ТЦК оголошують чоловіків у розшук без наявних підстав
Тарас Боровський. Фото: скриншот з відео

В Україні станом на сьогодні розшук використовується не за призначенням. Зокрема, ТЦК оголошують у розшук навіть тих, хто діє за законом.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив військовий юрист Тарас Боровський.

Читайте також:

Що не так з розшуком від ТЦК в Україні

"Особа оголошується в розшук в рамках кримінального провадження, згідно з ухвалою суду, постанови слідчого або ще щось таке. Тобто це дуже серйозно, коли є якісь розуміння того, що особа підозрюється у вчиненні злочину", — зазначив Боровський.

За словами правника, працівники ТЦК не мають підписаних повісток, рішень про адмінпорушення чи постанов, які б давали підстави для оголошення людини у розшук. Водночас вони часто створюють прецеденти, вносячи у "розшук" навіть тих, хто діє за законом.

"Розшук не регулюється нормативно-правовими актами настільки детально, щоб взагалі його можна було застосовувати та потім використовувати як блок для реалізації права на бронювання підприємством працівника", — пояснив юрист.

Також Боровський наголосив, що потрібні прозорі правила, оскільки через розшук страждають не тільки люди, а й критичні підприємства.

Нагадаємо, в цьому ж ефірі Тарас Боровський повідомив, що в Україні немає закону про заборону надавати надавати бронювання тим, хто перебуває у розшуку або не пройшов ВЛК.

Також ми писали, чи знімуть військовозобов'язану особу з розшуку, якщо сплатити штраф від ТЦК.

ЗСУ війна в Україні ТЦК та СП розшук ухилянти військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
