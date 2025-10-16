Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК объявляют мужчин в розыск без оснований, — Боровский

ТЦК объявляют мужчин в розыск без оснований, — Боровский

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 04:30
Боровский заявил, что ТЦК объявляют мужчин в розыск без имеющихся оснований
Тарас Боровский. Фото: скриншот из видео

В Украине по состоянию на сегодня розыск используется не по назначению. В частности, ТЦК объявляют в розыск даже тех, кто действует по закону. 

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

Реклама
Читайте также:

Что не так с розыском от ТЦК в Украине

"Лицо объявляется в розыск в рамках уголовного производства, согласно определению суда, постановления следователя или еще что-то такое. То есть это очень серьезно, когда есть какие-то понимание того, что лицо подозревается в совершении преступления", — отметил Боровский.

По словам юриста, работники ТЦК не имеют подписанных повесток, решений об админнарушении или постановлений, которые бы давали основания для объявления человека в розыск. В то же время они часто создают прецеденты, внося в "розыск" даже тех, кто действует по закону.

"Розыск не регулируется нормативно-правовыми актами настолько подробно, чтобы вообще его можно было применять и потом использовать как блок для реализации права на бронирование предприятием работника", — пояснил юрист.

Также Боровский отметил, что нужны прозрачные правила, поскольку из-за розыска страдают не только люди, но и критические предприятия.

Напомним, в этом же эфире Тарас Боровский сообщил, что в Украине нет закона о запрете предоставлять бронирование тем, кто находится в розыске или не прошел ВВК.

Также мы писали, снимут ли военнообязанное лицо с розыска, если оплатить штраф от ТЦК.

ВСУ война в Украине ТЦК и СП розыск уклонисты военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации