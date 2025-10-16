Боровский заявил, что ТЦК объявляют мужчин в розыск без имеющихся оснований

Тарас Боровский. Фото: скриншот из видео

В Украине по состоянию на сегодня розыск используется не по назначению. В частности, ТЦК объявляют в розыск даже тех, кто действует по закону.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

Реклама

Читайте также:

Что не так с розыском от ТЦК в Украине

"Лицо объявляется в розыск в рамках уголовного производства, согласно определению суда, постановления следователя или еще что-то такое. То есть это очень серьезно, когда есть какие-то понимание того, что лицо подозревается в совершении преступления", — отметил Боровский.

По словам юриста, работники ТЦК не имеют подписанных повесток, решений об админнарушении или постановлений, которые бы давали основания для объявления человека в розыск. В то же время они часто создают прецеденты, внося в "розыск" даже тех, кто действует по закону.

"Розыск не регулируется нормативно-правовыми актами настолько подробно, чтобы вообще его можно было применять и потом использовать как блок для реализации права на бронирование предприятием работника", — пояснил юрист.

Также Боровский отметил, что нужны прозрачные правила, поскольку из-за розыска страдают не только люди, но и критические предприятия.

Напомним, в этом же эфире Тарас Боровский сообщил, что в Украине нет закона о запрете предоставлять бронирование тем, кто находится в розыске или не прошел ВВК.

Также мы писали, снимут ли военнообязанное лицо с розыска, если оплатить штраф от ТЦК.