Снимут ли с розыска после уплаты штрафа — ответ адвоката

Уплата штрафа от ТЦК — снимут ли с розыска
Военнообязанных, которые оплатили штраф от ТЦК и СП, могут повторно объявить в розыск. Правда, некоторые после закрытия долга успевают оформить отсрочку или устроиться на работу, где предоставляют бронирование.
Об этом в материале "РБК-Украина" сообщила адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик.
Нюансы снятия розыска после уплаты штрафа
"Вы платите штраф — вас снимают с розыска, и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. Уплата штрафа дает время (короткое или не очень) найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", — отметила эксперт.
Действенным механизмом против розыска уплата штрафа является, когда речь идет о первом нарушении. Например, если человек один раз проигнорировал повестку.
"У кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн — это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много, перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн невелика", заявила адвокат.
Ситуации случались разные: одни граждане после уплаты штрафа оформили бронирование или отсрочку, других так и не сняли с розыска, некоторых же вообще объявили в розыск не из-за нарушения, а по ошибке.
"Цель людей — сняться с розыска. Цель ТЦК — не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК — не основная цель. Все это понимают, но никто фактически не может на это повлиять", — подытожила правовед.
Напомним, розыск от ТЦК можно обжаловать в суде. Для этого понадобится соответствующее постановление.
Также мы сообщали, что за пребывание в розыске счета не блокируют. Заблокировать их могут из-за неуплаты штрафа.
