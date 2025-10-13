Видео
Уплата штрафа от ТЦК — снимут ли с розыска

Уплата штрафа от ТЦК — снимут ли с розыска

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 07:30
Снимут ли с розыска после уплаты штрафа — ответ адвоката
Военнослужащие ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

Военнообязанных, которые оплатили штраф от ТЦК и СП, могут повторно объявить в розыск. Правда, некоторые после закрытия долга успевают оформить отсрочку или устроиться на работу, где предоставляют бронирование.

Об этом в материале "РБК-Украина" сообщила адвокат АО "Актум" Наталья Гнатик.



Нюансы снятия розыска после уплаты штрафа

"Вы платите штраф — вас снимают с розыска, и вы решаете ваши вопросы с ТЦК дальше. Уплата штрафа дает время (короткое или не очень) найти работу с бронированием, найти законные основания для отсрочки и решать дальше все это в законном поле", — отметила эксперт.

Действенным механизмом против розыска уплата штрафа является, когда речь идет о первом нарушении. Например, если человек один раз проигнорировал повестку.

"У кого какое-то одно нарушение, оплата штрафа онлайн — это действенный и полезный механизм. У кого же нарушений много, перспектива решения проблем уплатой штрафа онлайн невелика",  заявила адвокат.

Ситуации случались разные: одни граждане после уплаты штрафа оформили бронирование или отсрочку, других так и не сняли с розыска, некоторых же вообще объявили в розыск не из-за нарушения, а по ошибке.

"Цель людей — сняться с розыска. Цель ТЦК — не наполнение государственного бюджета уплатой штрафов, а мобилизация. Оплата штрафа для ТЦК — не основная цель. Все это понимают, но никто фактически не может на это повлиять", — подытожила правовед.

Напомним, розыск от ТЦК можно обжаловать в суде. Для этого понадобится соответствующее постановление.

Также мы сообщали, что за пребывание в розыске счета не блокируют. Заблокировать их могут из-за неуплаты штрафа.






