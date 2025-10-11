Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Обжалование розыска ТЦК — какой документ нужен

Обжалование розыска ТЦК — какой документ нужен

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:30
Розыск ТЦК - перечень документов для обжалования розыска
Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Объявление своей персоны в розыск ТЦК военнообязанный гражданин может обжаловать в судебном порядке. Для этого нужно получить соответствующее постановление, чтобы было с чем прийти в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Реклама
Читайте также:

Что именно подпадает под обжалование

Во время процесса всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск нарушителей правил воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать протокол об объявлении его в розыск, а также какой документ нужен для успешного процесса обжалования.

"Да, можно, но речь идет не о протоколе, а о постановлении", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Какой документ нужен для обжалования

Также юрист объяснил, какой документ является важным в процессе обжалования объявления военнообязанного гражданина в розыск.

"В общем, надо истребовать постановление ТЦК, а дальше подавать иск в суд о его обжаловании", — подчеркнул Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какой существует законный способ сняться с розыска ТЦК.

суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации