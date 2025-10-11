Розыск ТЦК - перечень документов для обжалования розыска

Обжалование розыска ТЦК — какой документ нужен
Объявление своей персоны в розыск ТЦК военнообязанный гражданин может обжаловать в судебном порядке. Для этого нужно получить соответствующее постановление, чтобы было с чем прийти в суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Что именно подпадает под обжалование
Во время процесса всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск нарушителей правил воинского учета.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать протокол об объявлении его в розыск, а также какой документ нужен для успешного процесса обжалования.
"Да, можно, но речь идет не о протоколе, а о постановлении", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.
Какой документ нужен для обжалования
Также юрист объяснил, какой документ является важным в процессе обжалования объявления военнообязанного гражданина в розыск.
"В общем, надо истребовать постановление ТЦК, а дальше подавать иск в суд о его обжаловании", — подчеркнул Кирда.
Напомним, мы ранее писали о том, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какой существует законный способ сняться с розыска ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!