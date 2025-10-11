Розыск ТЦК - перечень документов для обжалования розыска

Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Объявление своей персоны в розыск ТЦК военнообязанный гражданин может обжаловать в судебном порядке. Для этого нужно получить соответствующее постановление, чтобы было с чем прийти в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Что именно подпадает под обжалование

Во время процесса всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск нарушителей правил воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать протокол об объявлении его в розыск, а также какой документ нужен для успешного процесса обжалования.

"Да, можно, но речь идет не о протоколе, а о постановлении", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Какой документ нужен для обжалования

Также юрист объяснил, какой документ является важным в процессе обжалования объявления военнообязанного гражданина в розыск.

"В общем, надо истребовать постановление ТЦК, а дальше подавать иск в суд о его обжаловании", — подчеркнул Кирда.

