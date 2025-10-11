Відео
Головна ТЦК Оскарження розшуку ТЦК — який документ потрібен

Оскарження розшуку ТЦК — який документ потрібен

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 06:30
Розшук ТЦК - перелік документів для оскарження розшуку
Перевірка документів громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Оголошення своєї персони у розшук ТЦК військовозобов’язаний громадянин може оскаржити у судовому порядку. Для цього потрібно отримати відповідну постанову, аби було з чим прийти в суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Читайте також:

Що саме підпадає під оскарження

Під час процесу загальної мобілізації територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук порушників правил військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оскаржити протокол про оголошення його у розшук, а також — який документ потрібен для успішного процесу оскарження.

"Так, можна, але мова йде не протокол, а про постанову", — зазначив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Який документ потрібен для оскарження

Також юрист пояснив, який документ є важливим у процесі оскарження оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук.

"Загалом треба витребувати постанову ТЦК, а далі подавати позов до суду про її оскарження", — наголосив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, який існує законний спосіб знятися з розшуку ТЦК.

суд військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
