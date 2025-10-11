Розшук ТЦК - перелік документів для оскарження розшуку

Перевірка документів громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Оголошення своєї персони у розшук ТЦК військовозобов’язаний громадянин може оскаржити у судовому порядку. Для цього потрібно отримати відповідну постанову, аби було з чим прийти в суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Що саме підпадає під оскарження

Під час процесу загальної мобілізації територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук порушників правил військового обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оскаржити протокол про оголошення його у розшук, а також — який документ потрібен для успішного процесу оскарження.

"Так, можна, але мова йде не протокол, а про постанову", — зазначив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Який документ потрібен для оскарження

Також юрист пояснив, який документ є важливим у процесі оскарження оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук.

"Загалом треба витребувати постанову ТЦК, а далі подавати позов до суду про її оскарження", — наголосив Кирда.

