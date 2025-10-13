Чи знімуть із розшуку після сплати штрафу — відповідь адвоката

Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: кадр із відео

Військовозобов'язаних, які сплатили штраф від ТЦК та СП, можуть повторно оголосити в розшук. Щоправда, дехто після закриття боргу встигає оформити відстрочку або влаштуватися на роботу, де надають бронювання.

Про це в матеріалі "РБК-Україна" повідомила адвокат АО "Актум" Наталя Гнатик.

Нюанси зняття розшуку після сплати штрафу

"Ви платите штраф — вас знімають із розшуку, і ви вирішуєте ваші питання із ТЦК далі. Сплата штрафу дає час (короткий чи не дуже) знайти роботу із бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки й вирішувати далі все це в законному полі", — зазначила експерт.

Дієвим механізмом проти розшуку сплата штрафу є, коли йдеться про перше порушення. Наприклад, якщо людина один раз проігнорувала повістку.

"У кого якесь одне порушення, оплата штрафу онлайн — це дієвий і корисний механізм. У кого ж порушень багато, перспектива вирішення проблем сплатою штрафу онлайн невелика", — заявила адвокат.

Випадки траплялися різні: одні громадяни після сплати штрафу оформили бронювання або відстрочку, інших так і не зняли з розшуку, декого ж взагалі оголосили в розшук не через порушення, а помилково.

"Мета людей — знятися з розшуку. Мета ТЦК — не наповнення державного бюджету сплатою штрафів, а мобілізація. Оплата штрафу для ТЦК — не основна мета. Усі це розуміють, але ніхто фактично не може на це вплинути", — підсумувала правознавиця.

Нагадаємо, розшук від ТЦК можна оскаржити в суді. Для цього знадобиться відповідна постанова.

Також ми повідомляли, що за перебування в розшуку рахунки не блокують. Заблокувати їх можуть через несплату штрафу.