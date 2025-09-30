Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 05:48
Розшук ТЦК - чи блокують рахунки під час розшуку
Перевірка інформації щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук за порушення правил військового обліку, його рахунки не можуть заблокувати. Блокування рахунків відбувається з іншої причини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дончак.

Реклама
Читайте також:

За що блокують рахунки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які санкції чекають на особу, що порушила правила військового обліку і була оголошена ТЦК у розшук. Зокрема, чи заблокують такій людині банківські рахунки.

"За перебування в розшуку не блокують рахунки. Рахунки блокують за несплату штрафів", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Він пояснив, як саме відбувається процес блокування рахунків за несплачені штрафи ТЦК.

Коли рахунки можуть заблокувати

"Якщо людина протягом 15-ти днів не сплатить штраф, то розмір штрафу збільшується вдвічі, плюс матеріали справи передаються до Державної виконавчої служби (ДВС). В свою чергу, ДВС відкриває виконавче провадження для примусового стягнення з вас штрафу", — зазначив Дончак.

Саме в цей момент порушнику можуть заблокувати рахунки.

"В разі наявності офіційної роботи — будуть стягувати по 20% з місячного доходу", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зникне статус "У розшуку" після сплати штрафу від ТЦК.

штраф ТЦК та СП військовозобов'язані розшук банківські рахунки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації