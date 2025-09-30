Розшук ТЦК - чи блокують рахунки під час розшуку

Перевірка інформації щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук за порушення правил військового обліку, його рахунки не можуть заблокувати. Блокування рахунків відбувається з іншої причини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дончак.

Реклама

Читайте також:

За що блокують рахунки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які санкції чекають на особу, що порушила правила військового обліку і була оголошена ТЦК у розшук. Зокрема, чи заблокують такій людині банківські рахунки.

"За перебування в розшуку не блокують рахунки. Рахунки блокують за несплату штрафів", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Він пояснив, як саме відбувається процес блокування рахунків за несплачені штрафи ТЦК.

Коли рахунки можуть заблокувати

"Якщо людина протягом 15-ти днів не сплатить штраф, то розмір штрафу збільшується вдвічі, плюс матеріали справи передаються до Державної виконавчої служби (ДВС). В свою чергу, ДВС відкриває виконавче провадження для примусового стягнення з вас штрафу", — зазначив Дончак.

Саме в цей момент порушнику можуть заблокувати рахунки.

"В разі наявності офіційної роботи — будуть стягувати по 20% з місячного доходу", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зникне статус "У розшуку" після сплати штрафу від ТЦК.