Розшук ТЦК - чи блокують рахунки під час розшуку

Розшук ТЦК — чи заблокують рахунки
Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук за порушення правил військового обліку, його рахунки не можуть заблокувати. Блокування рахунків відбувається з іншої причини.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дончак.
За що блокують рахунки
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які санкції чекають на особу, що порушила правила військового обліку і була оголошена ТЦК у розшук. Зокрема, чи заблокують такій людині банківські рахунки.
"За перебування в розшуку не блокують рахунки. Рахунки блокують за несплату штрафів", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.
Він пояснив, як саме відбувається процес блокування рахунків за несплачені штрафи ТЦК.
Коли рахунки можуть заблокувати
"Якщо людина протягом 15-ти днів не сплатить штраф, то розмір штрафу збільшується вдвічі, плюс матеріали справи передаються до Державної виконавчої служби (ДВС). В свою чергу, ДВС відкриває виконавче провадження для примусового стягнення з вас штрафу", — зазначив Дончак.
Саме в цей момент порушнику можуть заблокувати рахунки.
"В разі наявності офіційної роботи — будуть стягувати по 20% з місячного доходу", — зазначив адвокат.
