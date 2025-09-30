Розыск ТЦК - блокируют ли счета во время розыска

Розыск ТЦК — заблокируют ли счета
Если военнообязанного гражданина объявили в розыск за нарушение правил воинского учета, его счета не могут заблокировать. Блокировка счетов происходит по другой причине.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Дмитрий Дончак.
За что блокируют счета
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какие санкции ждут лицо, нарушившее правила воинского учета и объявленное ТЦК в розыск. В частности, заблокируют ли такому человеку банковские счета.
"За пребывание в розыске не блокируют счета. Счета блокируют за неуплату штрафов", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Дмитрий Дончак.
Он объяснил, как именно происходит процесс блокировки счетов за неуплаченные штрафы ТЦК.
Когда счета могут заблокировать
"Если человек в течение 15-ти дней не оплатит штраф, то размер штрафа увеличивается вдвое, плюс материалы дела передаются в Государственную исполнительную службу (ГИС). В свою очередь, ГИС открывает исполнительное производство для принудительного взыскания с вас штрафа", — отметил Дончак.
Именно в этот момент нарушителю могут заблокировать счета.
"В случае наличия официальной работы — будут взимать по 20% с месячного дохода", — отметил адвокат.
