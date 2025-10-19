Розшук від ТЦК - з яких причин оголошують у розшук

Розшук ТЦК — основні причини оголошення
Порушення військовозобов’язаним громадянином правил військового обліку може потягнути за собою оголошення цієї особи у розшук. Існує ціла низка основних порушень, за які ТЦК має право оголосити громадянина у розшук.
Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.
Оголошення у розшук
Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, зокрема, ст.210 або 210-1 КУпАП, територіальний центр комплектування має право застосувати до такої особи відповідні санкції.
Це перш за все оголошення громадянина-порушника у розшук.
"Правила військового обліку затвердженні постановою КМУ №1487, за порушення будь-якого з цих правил ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника", — наголосили юристи, коментуючи ситуацію.
Список порушень військового обліку
Існує низка основних порушень, за які громадянина можуть оголосили у розшук.
Це:
- неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
- неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
- неуточнення військово-облікових даних;
- ухилення від військового обліку;
- ухилення від призову на військову службу.
- ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, який існує законний спосіб знятися з розшуку ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!