Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук ТЦК — основні причини оголошення

Розшук ТЦК — основні причини оголошення

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 16:35
Розшук від ТЦК - з яких причин оголошують у розшук
Перевірка документів на предмет розшуку ТЦК. Фото: vinnitsa.info

Порушення військовозобов’язаним громадянином правил військового обліку може потягнути за собою оголошення цієї особи у розшук. Існує ціла низка основних порушень, за які ТЦК має право оголосити громадянина у розшук.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте також:

Оголошення у розшук

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, зокрема, ст.210 або 210-1 КУпАП, територіальний центр комплектування має право застосувати до такої особи відповідні санкції.

Це перш за все оголошення громадянина-порушника у розшук.

"Правила військового обліку затвердженні постановою КМУ №1487, за порушення будь-якого з цих правил ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника", — наголосили юристи, коментуючи ситуацію.

Список порушень військового обліку

Існує низка основних порушень, за які громадянина можуть оголосили у розшук.

Це:

  • неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
  • неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;
  • ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
  • ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
  • неуточнення військово-облікових даних;
  • ухилення від військового обліку;
  • ухилення від призову на військову службу.
  • ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, який існує законний спосіб знятися з розшуку ТЦК.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації