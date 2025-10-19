Розшук від ТЦК - з яких причин оголошують у розшук

Перевірка документів на предмет розшуку ТЦК. Фото: vinnitsa.info

Порушення військовозобов’язаним громадянином правил військового обліку може потягнути за собою оголошення цієї особи у розшук. Існує ціла низка основних порушень, за які ТЦК має право оголосити громадянина у розшук.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Оголошення у розшук

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, зокрема, ст.210 або 210-1 КУпАП, територіальний центр комплектування має право застосувати до такої особи відповідні санкції.

Це перш за все оголошення громадянина-порушника у розшук.

"Правила військового обліку затвердженні постановою КМУ №1487, за порушення будь-якого з цих правил ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника", — наголосили юристи, коментуючи ситуацію.

Список порушень військового обліку

Існує низка основних порушень, за які громадянина можуть оголосили у розшук.

Це:

неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;

неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;

неуточнення військово-облікових даних;

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову на військову службу.

ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних осіб.

