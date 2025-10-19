Розыск от ТЦК - по каким причинам объявляют в розыск

Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Нарушение военнообязанным гражданином правил воинского учета может повлечь за собой объявление этого лица в розыск. Существует целый ряд основных нарушений, за которые ТЦК имеет право объявить гражданина в розыск.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Объявление в розыск

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, в частности, ст.210 или 210-1 КУоАП, территориальный центр комплектования имеет право применить к такому лицу соответствующие санкции.

Это прежде всего объявление гражданина-нарушителя в розыск.

"Правила воинского учета утверждены постановлением КМУ №1487, за нарушение любого из этих правил ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя", — отметили юристы, комментируя ситуацию.

Список нарушений воинского учета

Существует ряд основных нарушений, за которые гражданина могут объявить в розыск.

Это:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуточнение военно-учетных данных;

уклонение от воинского учета;

уклонение от призыва на военную службу.

уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

