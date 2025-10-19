Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК — основные причины объявления

Розыск ТЦК — основные причины объявления

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 06:30
обновлено: 16:35
Розыск от ТЦК - по каким причинам объявляют в розыск
Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "Всеукраїнський собор"

Нарушение военнообязанным гражданином правил воинского учета может повлечь за собой объявление этого лица в розыск. Существует целый ряд основных нарушений, за которые ТЦК имеет право объявить гражданина в розыск.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Реклама
Читайте также:

Объявление в розыск

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, в частности, ст.210 или 210-1 КУоАП, территориальный центр комплектования имеет право применить к такому лицу соответствующие санкции.

Это прежде всего объявление гражданина-нарушителя в розыск.

"Правила воинского учета утверждены постановлением КМУ №1487, за нарушение любого из этих правил ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя", — отметили юристы, комментируя ситуацию.

Список нарушений воинского учета

Существует ряд основных нарушений, за которые гражданина могут объявить в розыск.

Это:

  • непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
  • непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;
  • игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
  • игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • неуточнение военно-учетных данных;
  • уклонение от воинского учета;
  • уклонение от призыва на военную службу.
  • уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какой существует законный способ сняться с розыска ТЦК.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации