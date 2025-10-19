Розыск от ТЦК - по каким причинам объявляют в розыск

Розыск ТЦК — основные причины объявления
Нарушение военнообязанным гражданином правил воинского учета может повлечь за собой объявление этого лица в розыск. Существует целый ряд основных нарушений, за которые ТЦК имеет право объявить гражданина в розыск.
Объявление в розыск
Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, в частности, ст.210 или 210-1 КУоАП, территориальный центр комплектования имеет право применить к такому лицу соответствующие санкции.
Это прежде всего объявление гражданина-нарушителя в розыск.
"Правила воинского учета утверждены постановлением КМУ №1487, за нарушение любого из этих правил ТЦК и СП имеет право на обращение в полицию с целью розыска нарушителя", — отметили юристы, комментируя ситуацию.
Список нарушений воинского учета
Существует ряд основных нарушений, за которые гражданина могут объявить в розыск.
Это:
- непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
- непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;
- игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
- игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
- неуточнение военно-учетных данных;
- уклонение от воинского учета;
- уклонение от призыва на военную службу.
- уклонение от постановки на учет военнообязанных лиц.
