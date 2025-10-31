Штрафи ТЦК - юрист сказав, скільки разів можуть оштрафувати чоловіка

Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні під час мобілізації за одну неявку по повістці людину можуть оштрафувати лише раз. Однак у разі, якщо порушень багато, то штрафів може бути стільки, скільки самих порушень.

Про це у коментарі виданню РБК-Україна розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Скільки разів ТЦК можуть штрафувати громадянина

Юрист зазначив, що порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням, на яка розповсюджується ті ж самі правила, що до адміністративних правопорушень.

"Це означає, що за одне правопорушення особа може бути притягнута до відповідальності тільки один раз. І так само людина може бути притягнута за кожне таке правопорушення до відповідальності. Тобто скільки правил обліку людина порушила, стільки разів її притягнуть до відповідальності, обмежень на це жодних немає", — наголосив Гончаренко.

Він додав, що на практиці це часто підтверджується. Зокрема, адвокат розповів, що у нього були клієнти, щодо яких ТЦК виносили три і більше рішень щодо порушень правил військового обліку, що було вказано у додатку "Резерв+".

"Це стосується тих осіб, які вчинили багато правопорушень. Наприклад, це може бути неявка по двох і більше повістках. І при цьому вони також не оновили дані вчасно, або ж не змінили місце обліку", — пояснив фахівець.

За яких умов може бути новий штраф у разі сплати попереднього

Фахівці зазначають, що ситуації, коли у людини фіксують кілька порушень одночасно, часто виявляють під час спроби сплатити штраф онлайн, без особистого відвідування ТЦК. Наприклад, чоловік може сплатити один штраф, але вже за кілька днів знову з’явитися в розшуку в додатку "Резерв+". Це зазвичай означає, що у людини накопичилося не одне, а кілька порушень правил військового обліку.

"Чому так буває? Якщо ви, скажімо, не були в ТЦК 15-20 років і вчинили багато різних порушень військового обліку, ця відмітка може бути законною", — сказала Наталя Гнатик, адвокат адвокатського об'єднання "Актум".

Водночас результат сплати штрафів залежить від конкретних обставин кожного випадку.

"Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком і ніхто більше не буде вас шукати — так це не працює. Але це дійсно може бути хорошим виходом. Це не прописано в законах, але на практиці так працює: ви платите штраф, вас знімають з розшуку і ви вирішуєте ваші питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже — знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки і вирішувати далі все це в законному полі", — додала Гнатик.

Фахівці радять заздалегідь уточнити в територіальному центрі, скільки саме порушень накопичилося у конкретної особи. Варто мати на увазі, що електронною поштою відповіді надходять не завжди. Натомість шанс отримати інформацію зростає, якщо запит надсилається адвокатом — у такому разі ймовірність, що лист залишать без відповіді, значно менша.

