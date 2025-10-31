Відео
Головна Військова економіка Юрист сказав, скільки разів ТЦК може штрафувати людину

Юрист сказав, скільки разів ТЦК може штрафувати людину

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 07:26
Штрафи ТЦК - юрист сказав, скільки разів можуть оштрафувати чоловіка
Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні під час мобілізації за одну неявку по повістці людину можуть оштрафувати лише раз. Однак у разі, якщо порушень багато, то штрафів може бути стільки, скільки самих порушень.

Про це у коментарі виданню РБК-Україна розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

Скільки разів ТЦК можуть штрафувати громадянина

Юрист зазначив, що порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням, на яка розповсюджується ті ж самі правила, що до адміністративних правопорушень.

"Це означає, що за одне правопорушення особа може бути притягнута до відповідальності тільки один раз. І так само людина може бути притягнута за кожне таке правопорушення до відповідальності. Тобто скільки правил обліку людина порушила, стільки разів її притягнуть до відповідальності, обмежень на це жодних немає", — наголосив Гончаренко.

Він додав, що на практиці це часто підтверджується. Зокрема, адвокат розповів, що у нього були клієнти, щодо яких ТЦК виносили три і більше рішень щодо порушень правил військового обліку, що було вказано у додатку "Резерв+".

"Це стосується тих осіб, які вчинили багато правопорушень. Наприклад, це може бути неявка по двох і більше повістках. І при цьому вони також не оновили дані вчасно, або ж не змінили місце обліку", — пояснив фахівець.

За яких умов може бути новий штраф у разі сплати попереднього

Фахівці зазначають, що ситуації, коли у людини фіксують кілька порушень одночасно, часто виявляють під час спроби сплатити штраф онлайн, без особистого відвідування ТЦК. Наприклад, чоловік може сплатити один штраф, але вже за кілька днів знову з’явитися в розшуку в додатку "Резерв+". Це зазвичай означає, що у людини накопичилося не одне, а кілька порушень правил військового обліку.

"Чому так буває? Якщо ви, скажімо, не були в ТЦК 15-20 років і вчинили багато різних порушень військового обліку, ця відмітка може бути законною", — сказала Наталя Гнатик, адвокат адвокатського об'єднання "Актум".

Водночас результат сплати штрафів залежить від конкретних обставин кожного випадку.

"Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком і ніхто більше не буде вас шукати — так це не працює. Але це дійсно може бути хорошим виходом. Це не прописано в законах, але на практиці так працює: ви платите штраф, вас знімають з розшуку і ви вирішуєте ваші питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже — знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки і вирішувати далі все це в законному полі", — додала Гнатик.

Фахівці радять заздалегідь уточнити в територіальному центрі, скільки саме порушень накопичилося у конкретної особи. Варто мати на увазі, що електронною поштою відповіді надходять не завжди. Натомість шанс отримати інформацію зростає, якщо запит надсилається адвокатом — у такому разі ймовірність, що лист залишать без відповіді, значно менша.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можна не проходити ВЛК, якщо перед цим громадянин вже сплатив штраф за не проходження.

Також ми інформували, чи зникне розшук ТЦК автоматично.

штраф мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП юрист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
