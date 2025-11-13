Військовий облік і штрафи — за що реально карають у ТЦК

Працівники ТЦК заповнюють документи. Фото ілюстративне: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, а разом із цим зростає увага до дотримання правил військового обліку. За їх порушення військовозобов’язані можуть отримати адміністративні штрафи.

За що найчастіше штрафують працівники ТЦК сказав адвокат Роман Кичко в інтерв'ю "Українському радіо".

Від чого залежить рішення ТЦК про накладання штрафу

За словами правника, ТЦК мають повноваження накладати штрафи, однак це не означає, що кожне порушення автоматично закінчується покаранням. Все залежить від того, чи виявили працівники територіального центру факт порушення і чи бачать у ньому склад адміністративного правопорушення.

"Порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства матиме своїм наслідком, нагадаю, адміністративну відповідальність. Проте, чи завжди вона настане, залежить від ТЦК", — зазначив юрист.

За його словами, Кодекс України про адміністративні правопорушення містить кілька статей, які передбачають різні види покарання. Так, стаття 210 стосується порушення правил військового обліку, 210-1 — порушення мобілізаційного законодавства, а стаття 211 — зіпсуття або втрату військово-облікових документів.

Кичко наголосив, що на практиці ТЦК часто не розрізняють статті 210 і 210-1, тому більшість штрафів накладаються саме за порушення мобілізаційного законодавства, навіть якщо порушення стосувалося лише облікових правил.

"Я вважаю, що з юридичної точки зору це некоректно, але, будемо відверті, навіть суди не звертають на це увагу", — зауважив адвокат.

Таким чином, військовозобов’язаним варто уважно стежити за станом своїх військових документів і своєчасно оновлювати дані у ТЦК, щоб уникнути необґрунтованих штрафів і непорозумінь під час перевірок.

