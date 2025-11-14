Адміністративний розшук ТЦК — коли його можна оскаржити і скасувати

Перевірка документів. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Процедура зняття з розшуку, за словами юристів, залишається однією з найскладніших у взаємодії з ТЦК та СП. Причина полягає у тому, що для осіб, які не мають законної відстрочки від мобілізації, виключення з розшуку суперечить інтересам територіальних центрів комплектування, адже саме для забезпечення явки військовозобов’язаного вони й ініціюють таке рішення.

Проте, є законні підстави та алгоритм дій, як оскаржити та скасувати адміністративний розшук від ТЦК, повідомляє юрист В'ячеслав Кирда.

Що робити, якщо тим, в кого є відстрочка, але їх оголосили в розшук

Для них процес може бути значно простішим. Юрист пояснює, що у такому випадку достатньо особисто звернутися до ТЦК або використати дистанційні методи комунікації.

Якщо причина розшуку лишається незрозумілою, необхідно насамперед з’ясувати цю інформацію.

Першим кроком може стати подання заяви до ТЦК з вимогою скасувати адміністративний розшук як незаконний. Чинне законодавство прямо не регулює механізм цього виду розшуку, тож у частині випадків можливо апелювати до відсутності чіткої правової підстави для таких дій.

Що робити тим, кого ТЦК розшукує давно

Інший варіант стосується тих, чиє порушення було зафіксоване більш ніж три місяці тому. У таких ситуаціях допускається посилання на сплив строків притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до статті 38 КУпАП.

Якщо ж військовозобов’язаний погоджується з інкримінованим порушенням, закон дозволяє звернутися до ТЦК із заявою про визнання провини та сплатити половину штрафу. На практиці такий механізм часто виявляється найшвидшим способом врегулювання ситуації, але й він не гарантує усунення проблеми. ТЦК може проігнорувати заяву, надіслати нову повістку або не зняти порушення навіть після оплати.

У випадку відмови ТЦК скасовувати розшук залишається можливість звернутися до суду. Є вже перші позитивні приклади, де суд визнав, що занесення громадянина до реєстру розшуку без складання протоколу та без доказів правопорушення порушує його права. Водночас юрист наголошує, що судовий шлях може затягнутися, а це не виключає можливості отримати повістку в процесі розгляду.

