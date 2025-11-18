Розшук і штрафи ТЦК для тих, хто перебуває за кордоном — що радять юристи

Сповіщення про порушення правил обліку в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Територіальні центри комплектування можуть надсилати повістки на адресу реєстрації в Україні, ухвалювати рішення про штрафи, а також передавати матеріали до виконавчої служби. Закон дозволяє ТЦК фіксувати порушення й ухвалювати адміністративні рішення навіть тоді, коли військовозобов’язаний перебуває за межами України.

Як це відбувається на практиці та які труднощі за кордоном можуть виникнути у військовозобов'язаних за кордоном пояснили юристи.

Реклама

Читайте також:

За що ТЦК можуть оголосити в розшук та призначити штраф тим, хто перебуває за кордоном

ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, перевірку персональних даних, вручення повісток і контроль за виконанням обов’язків, передбачених законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Якщо військовозобов’язаний не оновив дані до визначеного законодавством терміну, не з’явився за повісткою або не виконав інші вимоги обліку, центр може скласти адміністративний протокол та розпочати процедуру розшуку. Такі рішення фіксуються в електронній системі "Оберіг", після чого інформація автоматично відображається також у застосунку "Резерв+".

Розшук зазвичай оголошують після того, як військовозобов'язаний не реагує на повідомлення ТЦК або не приходить на проходження ВЛК чи інші процедури. Поліція отримує інформацію про особу після того, як ТЦК робить відповідну відмітку, а її статус позначається у реєстрі доти, доки не буде усунено порушення.

Який розмір штрафу у 2025 році за порушення правил військового обліку

Адміністративні штрафи застосовуються за статтею 210 Кодексу України про адмінправопорушення. Після змін у мобілізаційному законодавстві їх розмір зріс у рази: за перше порушення передбачено від 17 000 до 25 500 гривень, а повторне протягом року може обійтися до 51 000 гривень.

Юристи звертають увагу, що після 17 липня 2025 року ТЦК уже не має права штрафувати за несвоєчасне оновлення даних, якщо строк давності минув, однак статус "у розшуку", встановлений раніше, залишається чинним, поки військовозобов’язаний не виконає вимогу.

Що буде, якщо не платити штраф

У разі несплати штрафів можливі примусові заходи — арешт рахунків або майна військовозобов’язаного. Українці за кордоном найчастіше дізнаються про такі санкції через "Резерв+" або офіційну пошту, а протоколи можуть бути складені навіть без особистої присутності.

Чи можуть посадити до в'язниці за ухилення від мобілізації

Для тих, хто свідомо ухиляється від мобілізації після отримання повістки, можливе й відкриття кримінального провадження за статтею 336 Кримінального кодексу із покаранням до п’яти років позбавлення волі. Водночас до такої відповідальності можуть притягнути лише за доведеного умислу.

Громадяни, які виїхали за кордон і порушили правила військового обліку, можуть мати низку проблем при поверненні в Україну та оформленні документів у консульствах. Юристи пояснили нюанси.

Також юристи пояснювали, як змусити ТЦК скасувати адміністративний розшук і коли військові можуть порушувати права.