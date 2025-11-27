Як саме ТЦК має оформлювати штрафи — законність дій та правила

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото:

Механізм адміністративної відповідальності у вигляді штрафів за порушення правил військового обліку чітко визначений законодавством і складається з кількох послідовних кроків — від фіксації порушення до винесення постанови. Якщо територіальний центр і комплектування порушує правила, то штраф можна навіть оскаржити і скасувати.

Що варто знати про оформлення штрафів від ТЦК та коли вони вважаються правомірними пояснили юристи.

Як правильно мають накладати штраф від ТЦК

Першим етапом є виявлення факту порушення правил військового обліку. Після цього представники районного ТЦК та СП складають протокол про адміністративне правопорушення. Документ оформлюється виключно за присутності військовозобов’язаного, наголошують юристи.

Якщо людина не з’являється, працівники ТЦК мають право звернутися до поліції для встановлення місця перебування та доставлення особи. У такому випадку військовозобов’язаного можуть оголосити у розшук, а в електронному реєстрі військового обліку з’являється позначка про порушення.

Постанова про адміністративне правопорушення. Фото: Inseinin

Водночас протокол можуть і не складати. Це відбувається тоді, коли людину офіційно повідомили про дату, час і місце оформлення документів, але вона без поважної причини не прийшла. У такому випадку ТЦК та СП одразу переходить до розгляду справи та ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення.

Розгляд справи проводиться у приміщенні районного ТЦК та СП. Він має відбутися протягом п’ятнадцяти днів з моменту оформлення протоколу. Військовозобов’язаному, щодо якого розглядається справа, завчасно – не пізніше ніж за три доби до засідання – вручають повістку з датою та місцем розгляду.

За підсумками процедури уповноважена особа ТЦК та СП складає постанову. У ній можуть як призначити грошовий штраф, так і закрити справу, якщо немає підстав для накладення адміністративної відповідальності.

