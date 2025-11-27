Видео
Видео

Дата публикации 27 ноября 2025 05:55
Как именно ТЦК должна оформлять штрафы — законность действий и правила
Проверка документов работниками ТЦК. Фото:

Механизм административной ответственности в виде штрафов за нарушение правил воинского учета четко определен законодательством и состоит из нескольких последовательных шагов — от фиксации нарушения до вынесения постановления. Если территориальный центр и комплектование нарушает правила, то штраф можно даже обжаловать и отменить.

Что стоит знать об оформлении штрафов от ТЦК и когда они считаются правомерными объяснили юристы.

Читайте также:

Как правильно должны накладывать штраф от ТЦК

Первым этапом является выявление факта нарушения правил воинского учета. После этого представители районного ТЦК и СП составляют протокол об административном правонарушении. Документ оформляется исключительно в присутствии военнообязанного, отмечают юристы.

Если человек не появляется, работники ТЦК имеют право обратиться в полицию для установления места пребывания и доставки лица. В таком случае военнообязанного могут объявить в розыск, а в электронном реестре воинского учета появляется отметка о нарушении.

Постановление об административном правонарушении. Фото: Inseinin

В то же время протокол могут и не составлять. Это происходит тогда, когда человека официально уведомили о дате, времени и месте оформления документов, но он без уважительной причины не пришел. В таком случае ТЦК и СП сразу переходит к рассмотрению дела и принятия постановления о наложении административного взыскания.

Рассмотрение дела проводится в помещении районного ТЦК и СП. Оно должно состояться в течение пятнадцати дней с момента оформления протокола. Военнообязанному, в отношении которого рассматривается дело, заблаговременно - не позднее чем за трое суток до заседания — вручают повестку с датой и местом рассмотрения.

По итогам процедуры уполномоченное лицо ТЦК и СП составляет постановление. В нем могут как назначить денежный штраф, так и закрыть дело, если нет оснований для наложения административной ответственности.

Ранее представитель ТЦК и СП объяснил, снимают ли с розыска человека, который оплатил штраф в "Резерв+".

Кроме того, юристы объяснили, как штрафуют мужчин за рубежом, которые нарушили воинский учет.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
