Уплата штрафа в "Резерв+" — снимут ли с розыска

Дата публикации 17 ноября 2025 07:30
обновлено: 00:57
Уплата штрафа за нарушение воинского учета — отменят ли статус "В розыске"
Военнослужащие ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

Военнообязанного, который оплатил штраф, явившись в ТЦК и СП, снимут с розыска. Также можно закрыть долг в приложении "Резерв+".

Об этом в интервью "Главкому" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Читайте также:

Снятие с розыска после уплаты штрафа

"Человек совершил правонарушение, понес наказание — и вопрос исчерпан", — заявил представитель военкомата.

По его словам, в случае нового нарушения человек может снова оказаться в розыске, но каждый штраф является отдельной историей.

Напомним, количество штрафов от ТЦК будет равно количеству нарушений воинского учета. За одну неявку по повестке человека могут оштрафовать только один раз.

Также мы сообщали, что штраф от ТЦК и СП можно отменить без уплаты. Военнообязанный может обжаловать его в суде.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
