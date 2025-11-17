Сплата штрафу за порушення військового обліку — чи скасують статус "У розшуку"

Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язаного, який сплатив штраф, з'явившись до ТЦК та СП, знімуть із розшуку. Також можна закрити борг у застосунку "Резерв+".

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Зняття з розшуку після сплати штрафу

"Людина вчинила правопорушення, понесла покарання — і питання вичерпано", — заявив представник військкомату.

За його словами, у разі нового порушення людина може знову опинитися в розшуку, але кожен штраф є окремою історією.

Нагадаємо, кількість штрафів від ТЦК дорівнюватиме кількості порушень військового обліку. За одну неявку за повісткою людину можуть оштрафувати лише один раз.

Також ми повідомляли, що штраф від ТЦК та СП можна скасувати без сплати. Військовозобов'язаний може оскаржити його в суді.