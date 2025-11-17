Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Сплата штрафу в "Резерв+" — чи знімуть із розшуку

Сплата штрафу в "Резерв+" — чи знімуть із розшуку

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 07:30
Оновлено: 00:57
Сплата штрафу за порушення військового обліку — чи скасують статус "У розшуку"
Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький обласний ТЦК та СП

Військовозобов'язаного, який сплатив штраф, з'явившись до ТЦК та СП, знімуть із розшуку. Також можна закрити борг у застосунку "Резерв+".

Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. 

Реклама
Читайте також:

Зняття з розшуку після сплати штрафу 

"Людина вчинила правопорушення, понесла покарання — і питання вичерпано", — заявив представник військкомату. 

За його словами, у разі нового порушення людина може знову опинитися в розшуку, але кожен штраф є окремою історією.

Нагадаємо, кількість штрафів від ТЦК дорівнюватиме кількості порушень військового обліку. За одну неявку за повісткою людину можуть оштрафувати лише один раз.

Також ми повідомляли, що штраф від ТЦК та СП можна скасувати без сплати. Військовозобов'язаний може оскаржити його в суді.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації