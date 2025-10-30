Відео
Україна
Штраф від ТЦК — як можна його скасувати без сплати

Штраф від ТЦК — як можна його скасувати без сплати

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 16:32
Як скасувати штраф ТЦК без сплати - що треба знати
Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: vinnitsa.info

Якщо військовозобов’язаний громадянин має підстави вважати штраф ТЦК неправомірним, він може його оскаржити у судовому порядку. Юристи пояснили, що саме оскаржується у суді.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Читайте також:

Оскарження штрафу

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Стандартне адміністративне покарання для порушників — це штраф.

Юристи пояснили, чи можна оскаржити штраф — і як саме це відбувається.

"Це можливо тільки шляхом оскарження постанови до суду", — йдеться у матеріалі юристів порталу inseinin.

Як суд анулює штраф ТЦК

Звісна річ, рішення суду може бути як позитивним, так і негативним.

Якщо суд підтримає рішення ТЦК, його доведеться виконувати, тобто сплатити штраф.

"У випадку, якщо суд визнає штраф неправомірним, адміністративна справа буде закрита", — пояснили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовозобов’язаний громадянин може дізнатися, чи накладений на нього штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою.

суд штраф ТЦК та СП військовозобов'язані оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
