Армия
Штраф от ТЦК — как можно его отменить без уплаты

Штраф от ТЦК — как можно его отменить без уплаты

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 06:30
обновлено: 16:32
Как отменить штраф ТЦК без уплаты - что нужно знать
Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: vinnitsa.info

Если военнообязанный гражданин имеет основания считать штраф ТЦК неправомерным, он может его обжаловать в судебном порядке. Юристы объяснили, что именно оспаривается в суде.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Читайте также:

Обжалование штрафа

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, его могут привлечь к административной ответственности.

Стандартное административное наказание для нарушителей — это штраф.

Юристы объяснили, можно ли обжаловать штраф — и как именно это происходит.

"Это возможно только путем обжалования постановления в суде", — говорится в материале юристов портала inseinin.

Как суд аннулирует штраф ТЦК

Конечно, решение суда может быть как положительным, так и отрицательным.

Если суд поддержит решение ТЦК, его придется выполнять, то есть уплатить штраф.

"В случае, если суд признает штраф неправомерным, административное дело будет закрыто", — пояснили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнообязанный гражданин может узнать, наложен ли на него штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
