Как отменить штраф ТЦК без уплаты - что нужно знать

Если военнообязанный гражданин имеет основания считать штраф ТЦК неправомерным, он может его обжаловать в судебном порядке. Юристы объяснили, что именно оспаривается в суде.

Обжалование штрафа

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, его могут привлечь к административной ответственности.

Стандартное административное наказание для нарушителей — это штраф.

Юристы объяснили, можно ли обжаловать штраф — и как именно это происходит.

"Это возможно только путем обжалования постановления в суде", — говорится в материале юристов портала inseinin.

Как суд аннулирует штраф ТЦК

Конечно, решение суда может быть как положительным, так и отрицательным.

Если суд поддержит решение ТЦК, его придется выполнять, то есть уплатить штраф.

"В случае, если суд признает штраф неправомерным, административное дело будет закрыто", — пояснили юристы.

