Штраф ТЦК - показывают ли штрафы в Дії

Постановление о штрафе ТЦК — видно ли его в "Дії"
Территориальный центр комплектования должен уведомить нарушителя правил воинского учета о наложенном на него штрафе. Но это происходит не через портал государственных услуг "Дія" или другие электронные ресурсы.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.
Отображаются ли штрафы в "Дії"
Нарушители воинского учета подлежат наказанию, административному или уголовному.
Административным наказанием является штраф.
При этом сообщение о наложении штрафа гражданин не может получить через портал "Дія" или другие подобные ресурсы.
"Штраф не поступает в электронном виде в "Дію" или другие сервисы", — отметили юристы в материале на сайте inseinin.
Как ТЦК информирует нарушителей о штрафе
Они объяснили, как гражданин, нарушивший правила воинского учета, может получить уведомление о штрафе от ТЦК.
Это происходит благодаря вручению ему копии соответствующего постановления территориального центра комплектования.
"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — говорится в материале.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.
Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!