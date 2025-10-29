Штраф ТЦК - показывают ли штрафы в Дії

Государственный портал "Дія". Фото: Минцифры

Территориальный центр комплектования должен уведомить нарушителя правил воинского учета о наложенном на него штрафе. Но это происходит не через портал государственных услуг "Дія" или другие электронные ресурсы.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Отображаются ли штрафы в "Дії"

Нарушители воинского учета подлежат наказанию, административному или уголовному.

Административным наказанием является штраф.

При этом сообщение о наложении штрафа гражданин не может получить через портал "Дія" или другие подобные ресурсы.

"Штраф не поступает в электронном виде в "Дію" или другие сервисы", — отметили юристы в материале на сайте inseinin.

Как ТЦК информирует нарушителей о штрафе

Они объяснили, как гражданин, нарушивший правила воинского учета, может получить уведомление о штрафе от ТЦК.

Это происходит благодаря вручению ему копии соответствующего постановления территориального центра комплектования.

"Постановление вручается лично в руки под роспись или направляется по почте", — говорится в материале.

