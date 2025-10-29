Штраф ТЦК - чи показують штрафи в Дії

Державний портал "Дія". Фото: Мінцифри

Територіальний центр комплектування має повідомити порушника правил військового обліку про накладений на нього штраф. Але це відбувається не через портал державних послуг "Дія" чи інші електронні ресурси.

Про це йдеться в матеріалі на сайті inseinin.

Чи відображаються штрафи у "Дії"

Порушники військового обліку підлягають покаранню, адміністративному чи кримінальному.

Адміністративним покаранням є штраф.

При цьому повідомлення про накладення штрафу громадянин не може отримати через портал "Дія" чи інші подібні ресурси.

"Штраф не надходить в електронному вигляді в "Дію" чи інші сервіси", — наголосили юристи у матеріалі на сайті inseinin.

Як ТЦК інформує порушників про штраф

Вони пояснили, як саме громадянин, що порушив правила військового обліку, може отримати повідомлення про штраф від ТЦК.

Це відбувається завдяки врученню йому копії відповідної постанови територіального центру комплектування.

"Постанова вручається особисто в руки під розпис або надсилається поштою", — йдеться у матеріалі.

