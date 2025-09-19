Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Як самостійно подати в суд на ТЦК — інструкція

Як самостійно подати в суд на ТЦК — інструкція

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 00:30
Суд проти ТЦК - оскарження дій ТЦК в суді, як це зробити
Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, незадоволений діями територіального центру комплектування, може самостійно подати заяву до суду і захищати свої інтереси без участі юристів. Для цього потрібно перш за все підготувати позовну заяву та зібрати усі необхідні докази незаконних дій ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Самостійний судовий позов проти ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, якою займаються територіальні центри комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він самостійно як фізична особа подати до суду на ТЦК та захищати свої інтересу в суді самостійно.

"Звісно, можете", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Як громадянин може судитися із ТЦК

Юрист покроково пояснив алгоритм дій військовозобов’язаного громадянина у такій ситуації.

Громадянин має:

  • підготувати позовну заяву та зібрати всі необхідні докази;
  • сплатити судовий збір;
  • подати заяву особисто до канцелярій суду, направити поштою або через Електронний суд (в цьому варіанті попередньо судовий збір сплачувати не потрібно);
  • чекати на відкриття провадження по справі;
  • скористатись можливістю подати відповідь на відзив, якщо ТЦК подасть відзив на позов;
  • чекати рішення суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який є єдиний випадок, коли можна оскаржити постанову ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

суд мобілізація позов ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації