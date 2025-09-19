Суд проти ТЦК - оскарження дій ТЦК в суді, як це зробити

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, незадоволений діями територіального центру комплектування, може самостійно подати заяву до суду і захищати свої інтереси без участі юристів. Для цього потрібно перш за все підготувати позовну заяву та зібрати усі необхідні докази незаконних дій ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Самостійний судовий позов проти ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, якою займаються територіальні центри комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він самостійно як фізична особа подати до суду на ТЦК та захищати свої інтересу в суді самостійно.

"Звісно, можете", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Як громадянин може судитися із ТЦК

Юрист покроково пояснив алгоритм дій військовозобов’язаного громадянина у такій ситуації.

Громадянин має:

підготувати позовну заяву та зібрати всі необхідні докази;

сплатити судовий збір;

подати заяву особисто до канцелярій суду, направити поштою або через Електронний суд (в цьому варіанті попередньо судовий збір сплачувати не потрібно);

чекати на відкриття провадження по справі;

скористатись можливістю подати відповідь на відзив, якщо ТЦК подасть відзив на позов;

чекати рішення суду.

