Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Как самостоятельно подать в суд на ТЦК — инструкция

Как самостоятельно подать в суд на ТЦК — инструкция

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 00:30
Суд против ТЦК - обжалование действий ТЦК в суде, как это сделать
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, недовольный действиями территориального центра комплектования, может самостоятельно подать заявление в суд и защищать свои интересы без участия юристов. Для этого нужно прежде всего подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства незаконных действий ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Самостоятельный судебный иск против ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которой занимаются территориальные центры комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он самостоятельно как физическое лицо подать в суд на ТЦК и защищать свои интересы в суде самостоятельно.

"Конечно, можете", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Как гражданин может судиться с ТЦК

Юрист пошагово объяснил алгоритм действий военнообязанного гражданина в такой ситуации.

Гражданин должен:

  • подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства;
  • оплатить судебный сбор;
  • подать заявление лично в канцелярию суда, направить по почте или через Электронный суд (в этом варианте предварительно судебный сбор платить не нужно);
  • ждать открытия производства по делу;
  • воспользоваться возможностью подать ответ на отзыв, если ТЦК подаст отзыв на иск;
  • ждать решения суда.

Напомним, мы ранее писали о том, какой есть единственный случай, когда можно обжаловать постановление ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.

суд мобилизация иск ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации