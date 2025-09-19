Суд против ТЦК - обжалование действий ТЦК в суде, как это сделать

Как самостоятельно подать в суд на ТЦК — инструкция
Военнообязанный гражданин, недовольный действиями территориального центра комплектования, может самостоятельно подать заявление в суд и защищать свои интересы без участия юристов. Для этого нужно прежде всего подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства незаконных действий ТЦК.
адвокат Юрий Айвазян
Самостоятельный судебный иск против ТЦК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которой занимаются территориальные центры комплектования.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он самостоятельно как физическое лицо подать в суд на ТЦК и защищать свои интересы в суде самостоятельно.
"Конечно, можете", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Как гражданин может судиться с ТЦК
Юрист пошагово объяснил алгоритм действий военнообязанного гражданина в такой ситуации.
Гражданин должен:
- подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства;
- оплатить судебный сбор;
- подать заявление лично в канцелярию суда, направить по почте или через Электронный суд (в этом варианте предварительно судебный сбор платить не нужно);
- ждать открытия производства по делу;
- воспользоваться возможностью подать ответ на отзыв, если ТЦК подаст отзыв на иск;
- ждать решения суда.
