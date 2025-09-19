Суд против ТЦК - обжалование действий ТЦК в суде, как это сделать

Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, недовольный действиями территориального центра комплектования, может самостоятельно подать заявление в суд и защищать свои интересы без участия юристов. Для этого нужно прежде всего подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства незаконных действий ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Самостоятельный судебный иск против ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которой занимаются территориальные центры комплектования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он самостоятельно как физическое лицо подать в суд на ТЦК и защищать свои интересы в суде самостоятельно.

"Конечно, можете", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Как гражданин может судиться с ТЦК

Юрист пошагово объяснил алгоритм действий военнообязанного гражданина в такой ситуации.

Гражданин должен:

подготовить исковое заявление и собрать все необходимые доказательства;

оплатить судебный сбор;

подать заявление лично в канцелярию суда, направить по почте или через Электронный суд (в этом варианте предварительно судебный сбор платить не нужно);

ждать открытия производства по делу;

воспользоваться возможностью подать ответ на отзыв, если ТЦК подаст отзыв на иск;

ждать решения суда.

