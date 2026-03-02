Воинский учет - какие решения принимают суды относительно незаконного возвращения на учет

ТЦК и судебное заседание - пути обжалования решения о воинском учете. Фото: "Гречка", "Твоє місто". Коллаж: Новини.LIVE

Возвращение исключенного гражданина на воинский учет часто бывает незаконным. Юристы объяснили, какие решения в таких ситуациях принимают украинские суды.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Решение ТЦК — как его обжаловать

Граждане, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе, должны быть исключены с воинского учета. Впрочем, часть граждан ТЦК тем или иным способом возвращает на учет.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом обжалования возвращения его на воинский учет. В частности, мужчину заинтересовало, какова ситуация с обжалованием решений ТЦК в украинских судах.

Юристы объяснили, что такое решение можно обжаловать и в досудебном порядке, хотя это маловероятно. "Сразу хотел бы отметить, что все же будьте готовы идти в суд. Как показывает все же практика, ТЦК добровольно вносят изменения не так часто, как хотелось бы", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Иск в суд против ТЦК — решения судов

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, когда надо подавать заявление в суд. Также Дерий рассказал, как долго нужно ждать перед тем, как начинать судебную волокиту.

"Вам обязательно нужно заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о Вашем исключении с учета в Реестр Оберег. К заявлению нужно прикрепить копию бумажного ВУД", — такой шаг, по словам юриста, должен предшествовать возможному судебному иску.

"Если в течение 5 рабочих дней изменения не будут внесены, Вы сможете обжаловать такое бездействие ТЦК в судебном порядке. Суды массово удовлетворяют такие иски", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли гражданин подать в суд на ТЦК без помощи юристов.

Теоретические это возможно, главное же — правильно подготовить исковое заявление. К заявлению нужно собрать все необходимые доказательства незаконных действий ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли гражданин право судиться с ТЦК за незаконный розыск.

Юристы объяснили, что право на такой шаг у гражданина имеется и гарантировано Конституцией. А вот решение суда может быть как позитивным, так и негативным для истца.