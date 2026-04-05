ТЦК повернув на облік давно виключеного: потрібно писати заяву

Громадян, які були виключені з військового обліку, неможливо повернути назад на облік ТЦК. Якщо ж це сталося, причиною може бути перехід з паперових на електронні реєстри. У такій ситуації громадянин має подати відповідну заяву до центру комплектування.

Виключення з військового обліку

Військовий облік в Україні стосується усіх громадян чоловічої статі та віком від 17 до 60 років. Виключення з військового обліку відбувається після досягнення громадянином граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років.

Разом з тим, з обліку мають виключати і громадян, які за медичними показниками не є придатними до військової служби. Після відповідного рішення військово-лікарської комісії вони визнаються невійськовозобов’язаного і знімаються з обліку.

Але в нинішніх умовах, особливо після запровадження системи електронних військово-облікових документів, почали траплятися випадки, коли виключених раніше з обліку громадян повертають на облік ТЦК, надаючи їм статус "військовозобов’язаний". До юристів з питанням про свої подальші дії звернувся саме такий громадянин.

Чому виключений опинився в реєстрі і що робити

Юристи пояснили, у чому причина повернення громадянина на облік: "Ситуація з розбіжностями в реєстрах є поширеною проблемою при переході зі старих паперових архівів на цифрову платформу "Оберіг". Оскільки Ваші дані вносилися понад 20 років тому, виникла низка юридичних та технічних нюансів".

Юрист Владислав Дерій пояснив, що треба у цій ситуації зробити повернутому на облік громадянину. Дерій наголосив: "Якщо Вас було саме виключено з військового обліку і про це є відмітка у паперовому ВОД, але ТЦК неправомірно взяв Вас на облік, то Вам потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК, який взяв Вас на облік, заяву з вимогою внести до реєстру "Оберіг" інформацію про Ваше виключення з обліку".

Юрист також пояснив, як реагувати на можливу бездіяльність ТЦК: "Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені, Ви зможе оскаржити таку бездіяльність ТЦК у судовому порядку. Суди масово задовольняють такі позови".

Громадяни, виключені з військового обліку, не є військовозобов’язаними особами. Тому у них немає обов’язку проходити ВЛК.

Такий громадянин має можливість перевірити наявну актуальну інформацію в Єдиному реєстрі призовників та військовозобовʼязаних. Для цього можна отримати офіційний витяг із військово-облікового документа через застосунок "Резерв+" або портал "Дія".