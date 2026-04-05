ТЦК вернул на учет давно исключенного: нужно писать заявление

ТЦК вернул на учет давно исключенного: нужно писать заявление

Дата публикации 5 апреля 2026 06:30
ТЦК вернул на учет давно исключенного: нужно писать заявление
Граждан, которые были исключены из воинского учета, невозможно вернуть обратно на учет ТЦК. Если же это произошло, причиной может быть переход с бумажных на электронные реестры. В такой ситуации гражданин должен подать соответствующее заявление в центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исключение из воинского учета

Военный учет в Украине касается всех граждан мужского пола и в возрасте от 17 до 60 лет. Исключение с воинского учета происходит после достижения гражданином предельного возраста пребывания в запасе, то есть 60 лет.

Вместе с тем, с учета должны исключать и граждан, которые по медицинским показателям не являются пригодными к военной службе. После соответствующего решения военно-врачебной комиссии они признаются невоеннообязанными и снимаются с учета.

Но в нынешних условиях, особенно после внедрения системы электронных военно-учетных документов, начали встречаться случаи, когда исключенных ранее с учета граждан возвращают на учет ТЦК, предоставляя им статус "военнообязанный". К юристам с вопросом о своих дальнейших действиях обратился именно такой гражданин.

Почему исключенный оказался в реестре и что делать

Юристы объяснили, в чем причина возвращения гражданина на учет: "Ситуация с расхождениями в реестрах является распространенной проблемой при переходе со старых бумажных архивов на цифровую платформу "Оберіг". Поскольку Ваши данные вносились более 20 лет назад, возник ряд юридических и технических нюансов".

Юрист Владислав Дерий объяснил, что надо в этой ситуации сделать возвращенному на учет гражданину. Дерий отметил: "Если Вы были именно исключены из воинского учета и об этом есть отметка в бумажном ВУД, но ТЦК неправомерно взял Вас на учет, то Вам нужно заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК, который взял Вас на учет, заявление с требованием внести в реестр "Оберіг" информацию о Вашем исключении с учета".

Юрист также объяснил, как реагировать на возможную бездеятельность ТЦК: "Если в течение 5 рабочих дней изменения не будут внесены, Вы сможет обжаловать такое бездействие ТЦК в судебном порядке. Суды массово удовлетворяют такие иски".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, надо ли проходить ежегодную военно-врачебную комиссию после исключения с учета.

Граждане, исключенные с воинского учета, не являются военнообязанными лицами. Поэтому у них нет обязанности проходить ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как гражданин может узнать, что он действительно исключен с воинского учета.

Такой гражданин имеет возможность проверить имеющуюся актуальную информацию в Едином реестре призывников и военнообязанных. Для этого можно получить официальную выписку из военно-учетного документа через приложение "Резерв+" или портал "Дія".

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
