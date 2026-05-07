Незаконное возвращение на учет ТЦК: за границу не выпустят

Если гражданина незаконно вернули на воинский учет, он имеет право отменить это решение. Для этого нужно направить в ТЦК соответствующее заявление. До изменений в реестре "Оберег" незаконно возвращенный на учет не сможет выехать за границу.

Исключение с воинского учета

Граждан, состоящих на воинском учете в ТЦК, могут исключить с учета. Для этого есть несколько законных оснований.

Так, с воинского учета исключают тех лиц, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе, 60 лет. Кроме того, исключение с воинского учета может произойти из-за непригодности того или иного лица к военной службе.

Этот процесс является окончательным и необратимым. Вернуть граждан на воинский учет после исключения невозможно.

Выехать за границу невозможно

Впрочем, в Украине зафиксированы случаи, когда граждан, которые ранее были исключены, возвращают на воинский учет. Причиной подобных ситуаций стало то, что информация о некоторых случаях исключения с учета не были внесены в реестр "Оберіг".

К юристам обратился гражданин, который обнаружил свое незаконное возвращение на воинский учет, в "Резерв+" было указано, что он является военнообязанным. Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за пределы Украины в такой ситуации, и как ее исправить.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя эту ситуацию: "Вам необходимо направить заявление в ТЦК с просьбой внести верные данные в реестр "Оберег". Потому что, к сожалению, с нынешней записью в реестре, Вы не сможете пересечь границу, если не имеете другого основания для выезда".

Если гражданина незаконно вернули на воинский учет, он может отменить это решение в судебном порядке. По словам юристов, в таких делах суды массово становятся на сторону заявителей и отменяют решение ТЦК.

Если гражданина, исключенного с воинского учета, почему-то вернули на учет, это, скорее всего, ошибка территориального центра комплектования. В таком случае гражданин должен направить запрос в тот ТЦК, который вернул его на учет.