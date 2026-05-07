Анулювання броні перед виключенням з обліку: ТЦК має п’ять днів

Співробітники ТЦК. Фото: Черкаський ТЦК

Для того, аби оформити виключення з військового обліку за станом здоров’я, громадянин не повинен мати діюче бронювання. Якщо ж таке є, він має анулювати бронь від мобілізації. У деяких випадках ТЦК може зробити це буквально за п’ять днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання від призову

Бронювання є одним із законних варіантів уникнення мобілізації в особливий період. Бронювання, на відміну від відстрочки, не може ініціювати сам військовозобов’язаний громадян.

Оформлювати бронь своїх працівників мають право лише роботодавці. Причому це право надається далеко не усім вітчизняним компаніям.

Забронювати частину чи усіх своїх співробітників можуть лише ті підприємства чи організації, які мають спеціальний статус. Це статус критично важливих для функціонування вітчизняної економіки компаній.

Читайте також:

Бронь скасують менш ніж за тиждень

Бронювання не може бути оформлене разом із відстрочкою того самого громадянина. Закон забороняє одній особі мати як бронювання на роботі , так і відстрочку з будь-якої причини.

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби. Чоловік, який має бронювання на роботі, тепер планує оформити своє виключення з військового обліку. Тому громадянин поцікавився, як довго з нього зніматимуть бронювання.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що у цьому питанні можуть бути варіанти. Також Дерій порадив, як прискорити процес скасування броні: "Рекомендую звернутись до Вашого роботодавця, щоб він подав через "Дію" заявку про скасування бронювання. Вам його знімуть протягом 5 днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як роботодавець може анулювати бронь працівника.

В Україні певні підприємства, установи та організації мають право бронювати від мобілізації своїх працівників. Проте, трапляються обставини, через які бронь працівника необхідно анулювати.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли анулювати бронювання може сам громадянин.

Бронювання від мобілізації може бути скасоване зусиллями самого працівника критично важливого підприємства. Це можливо, якщо він оформить відстрочку з будь-якої іншої причини.