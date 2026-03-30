Главная ТЦК Нардеп объяснил, могут ли работники ТЦК и СП носить балаклавы

Дата публикации 30 марта 2026 07:30
Военнослужащий в балаклаве. Фото иллюстративное: all.biz.ua

Представители ТЦК и СП иногда осуществляют мероприятия оповещения, пряча свои лица за балаклавами. Балаклава, начиная с 2017 года, является постоянным атрибутом военнослужащих. Правда, во время общения с гражданами работник военкомата все же должен ее снять и предъявить свое удостоверение.

Об этом 28 марта сообщил нардеп Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Является ли использование балаклавы работниками ТЦК нарушением

Нардеп отметил, что его периодически останавливали для проверки документов ребята в балаклавах. Один из руководителей киевского ТЦК ответил, что балаклава, согласно приказу Министерства обороны Украины, является постоянным атрибутом. Она нужна для безопасности военных. В частности, позволяет предотвратить фиксацию лиц бойцов и дальнейшего распространения этих фотографий.

"Обеспечивает безопасность членов семей военнослужащих, находящихся на временно оккупированных территориях или в районах ведения боевых действий... Позволяет эффективно защитить жизнь, здоровье военнослужащих и членов их семей", — говорится в ответе представителя военкомата нардепу.

В ТЦК и СП объяснили, почему их работники носят балаклавы
Ответ представителя ТЦК и СП нардепу Александру Федиенко

Несмотря на такое объяснение, Федиенко считает, что приказ не регламентирует использование балаклав. Носить их военнослужащим или нет — решают сами бойцы или их командир. Нардеп обратился к командиру ТЦК, чтобы тот предоставил копию приказа о внешнем виде, который должен быть у военнослужащих во время мобилизационных мероприятий.

"Откровенно я считаю это злом (использование балаклавы во время оповещения населения, — Ред.). И точно не добавляет мотивации, когда человек в балаклаве, в неуставном пикселе начинает вести себя достаточно некорректно с гражданским человеком", — подытожил Федиенко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал Юристи.UA сообщал, что некоторых граждан могут исключить с воинского учета. Речь идет о тех, кого признала непригодным ВВК. Посещать ТЦК и СП для снятия с учета необязательно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Киевской специализированной прокуратуры Артема Новова писал, что столичные прокуроры рассматривают 63 уголовных производства в отношении работников ТЦК и СП. В трети из этих дел речь идет о принудительной доставке людей в военкомат. К тому же некоторые представители ТЦК применяли против гражданских физическую силу.

мобилизация ТЦК и СП военная форма
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
