Для исключения с учета гражданин не должен обязательно идти в ТЦК

Гражданин, который был признан непригодным к военной службе, должен быть исключен из воинского учета. Для этого ему не нужно даже посещать территориальный центр комплектования. Личное присутствие, согласно постановлению Кабмина не является обязательным.

Исключение с воинского учета

Граждане, состоящие на воинском учете, могут быть исключены с учета. Это происходит по нескольким причинам.

С воинского учета исключают граждан, которые достигли максимального возраста пребывания в запасе, 60 лет. Кроме того, исключение с воинского учета происходит по состоянию здоровья, в случае невозможности прохождения гражданином военной службы.

К юристам обратился гражданин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил заключение о непригодности к военной службе. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему теперь идти в территориальный центр комплектования для завершения процесса исключения с учета.

Визит в ТЦК необязателен

Юристы объяснили, что этот процесс после решения региональной ВВК происходит фактически в автоматическом режиме. Присутствие самого гражданина не является обязательным.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "ТЦК может исключить Вас с учета без Вашего присутствия. Согласно пункту 81 постановления КМУ №1487 личное присутствие призывников, военнообязанных и резервистов для снятия или исключения с воинского учета в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов не обязательно".

Кроме того, добавил Дерий, в такой ситуации неважно даже место прохождения военно-врачебной комиссии: "У Вас не будет проблем из-за несоответствия места регистрации и прохождения ВВК и фактического проживания. Вы прошли ВВК по месту пребывания на воинском учете, а это главное".

Военнослужащий, который начал военную службу, перестает быть военнообязанным. Это означает, что он до завершения службы не состоит на воинском учете ТЦК. Но это исключение из учета, в отличие от исключения по возрасту или состоянию здоровья, не позволяет ему оформить увольнение из рядов ВСУ.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.