Для виключення з обліку громадянин не мусить обов'язково іти в ТЦК

Працівники ТЦК з документами. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби, має бути виключений з військового обліку. Для цього йому не потрібно навіть відвідувати територіальний центр комплектування. Особиста присутність, згідно із постановою Кабміну не є обов’язковою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть бути виключені з обліку. Це відбувається з кількох причин.

З військового обліку виключають громадян, які досягли максимального віку перебування в запасі, 60 років. Крім того, виключення з військового обліку відбувається за станом здоров’я, у випадку неможливості проходження громадянином військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав висновок про непридатність до військової служби. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому тепер іти в територіальний центр комплектування для завершення процесу виключення з обліку.

Візит в ТЦК необов’язковий

Юристи пояснили, що цей процес після рішення регіональної ВЛК відбувається фактично у автоматичному режимі. Присутність самого громадянина не є обов’язковою.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "ТЦК може виключити Вас з обліку без Вашої присутності. Згідно пункту 81 постанови КМУ №1487 особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов’язкова".

Крім того, додав Дерій, у такій ситуації неважливе навіть місце проходження військово-лікарської комісії: "У Вас не буде проблем через невідповідність місця реєстрації і проходження ВЛК та фактичного проживання. Ви пройшли ВЛК за місцем перебування на військовому обліку, а це головне".

Військовослужбовець, який почав військову службу, перестає бути військовозобов’язаним. Це означає, що він до завершення служби не перебуває на військовому обліку ТЦК. Але це виключення з обліку, на відміну від виключення за віком чи станом здоров’я, не дозволяє йому оформити звільнення з лав ЗСУ.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.