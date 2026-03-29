Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Для виключення з обліку громадянин не мусить обов'язково іти в ТЦК

Для виключення з обліку громадянин не мусить обов'язково іти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 00:30
Для виключення з обліку громадянин не мусить обов'язково іти в ТЦК
Працівники ТЦК з документами. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби, має бути виключений з військового обліку. Для цього йому не потрібно навіть відвідувати територіальний центр комплектування. Особиста присутність, згідно із постановою Кабміну не є обов’язковою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть бути виключені з обліку. Це відбувається з кількох причин.

З військового обліку виключають громадян, які досягли максимального віку перебування в запасі, 60 років. Крім того, виключення з військового обліку відбувається за станом здоров’я, у випадку неможливості проходження громадянином військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав висновок про непридатність до військової служби. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому тепер іти в територіальний центр комплектування для завершення процесу виключення з обліку.

Візит в ТЦК необов’язковий

Юристи пояснили, що цей процес після рішення регіональної ВЛК відбувається фактично у автоматичному режимі. Присутність самого громадянина не є обов’язковою.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "ТЦК може виключити Вас з обліку без Вашої присутності. Згідно пункту 81 постанови КМУ №1487 особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів не обов’язкова".

Крім того, додав Дерій, у такій ситуації неважливе навіть місце проходження військово-лікарської комісії: "У Вас не буде проблем через невідповідність місця реєстрації і проходження ВЛК та фактичного проживання. Ви пройшли ВЛК за місцем перебування на військовому обліку, а це головне".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чому виключення військового з обліку ТЦК не дає права на звільнення.

Військовослужбовець, який почав військову службу, перестає бути військовозобов’язаним. Це означає, що він до завершення служби не перебуває на військовому обліку ТЦК. Але це виключення з обліку, на відміну від виключення за віком чи станом здоров’я, не дозволяє йому оформити звільнення з лав ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба проходити щорічну ВЛК громадянам, виключеним з військового обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

ТЦК та СП військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації