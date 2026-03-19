Виключення військового з обліку ТЦК не дає права на звільнення
Військовослужбовець, який почав військову службу, перестає бути військовозобов’язаним. Це означає, що він до завершення служби не перебуває на військовому обліку ТЦК. Але це виключення з обліку, на відміну від виключення за віком чи станом здоров’я, не дозволяє йому оформити звільнення з лав ЗСУ.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Військовий облік в ТЦК
Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Вони визначають статуси для усіх громадян, які перебувають на військовому обліку, і ухвалюють рішення щодо військової служби чи звільнення від неї.
Частину громадян з військового обліку можуть виключити. Цей факт означає, що громадянин уже не є військовозобов’язаним і не може бути мобілізований до лав ЗСУ.
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що служить у Збройних силах України з 2016 року. При цьому він виявив, що в "Резерв+" його статус "не перебуває на обліку ТЦК". Чоловік поцікавився причиною появи такого статусу і уточнив, чи може він на його підставі звільнитися із армії.
Чому військовий не перебуває на обліку ТЦК
Юристи пояснили, що такий статус у його ситуації є цілком логічним. Адвокатка Ірина Мамай зазначила: "Якщо ви військовослужбовець, то на обліку в ТЦК не перебуваєте".
Юрист Владислав Дерій підтвердив позицію колеги. Він наголосив: "Вас виключили з військового обліку у зв'язку з тим, що Ви є військовослужбовцем, а не військовозобов'язаним".
Щодо можливого звільнення із ЗСУ, то тут виключення з обліку не впливає на цю можливість. Адвокат Юрій Айвазян визнав: "Цей запис у "Резерв+" не надає Вам права на звільнення".
Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров'я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію.
Електронний військово-обліковий документ не є обов'язковим для тих військовозобов'язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД.
