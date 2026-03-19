Виключення військового з обліку ТЦК не дає права на звільнення

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 77 ОАБр

Військовослужбовець, який почав військову службу, перестає бути військовозобов’язаним. Це означає, що він до завершення служби не перебуває на військовому обліку ТЦК. Але це виключення з обліку, на відміну від виключення за віком чи станом здоров’я, не дозволяє йому оформити звільнення з лав ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в ТЦК

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Вони визначають статуси для усіх громадян, які перебувають на військовому обліку, і ухвалюють рішення щодо військової служби чи звільнення від неї.

Частину громадян з військового обліку можуть виключити. Цей факт означає, що громадянин уже не є військовозобов’язаним і не може бути мобілізований до лав ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що служить у Збройних силах України з 2016 року. При цьому він виявив, що в "Резерв+" його статус "не перебуває на обліку ТЦК". Чоловік поцікавився причиною появи такого статусу і уточнив, чи може він на його підставі звільнитися із армії.

Чому військовий не перебуває на обліку ТЦК

Юристи пояснили, що такий статус у його ситуації є цілком логічним. Адвокатка Ірина Мамай зазначила: "Якщо ви військовослужбовець, то на обліку в ТЦК не перебуваєте".

Юрист Владислав Дерій підтвердив позицію колеги. Він наголосив: "Вас виключили з військового обліку у зв'язку з тим, що Ви є військовослужбовцем, а не військовозобов'язаним".

Щодо можливого звільнення із ЗСУ, то тут виключення з обліку не впливає на цю можливість. Адвокат Юрій Айвазян визнав: "Цей запис у "Резерв+" не надає Вам права на звільнення".

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.