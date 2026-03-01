Виключення з військового обліку - навіщо виключеному Резерв+

Виключений з обліку ТЦК — навіщо потрібно встановити "Резерв+"
Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.
Чи обов'язковим є електронний ВОД
Під час повномасштабної російсько-української війни система військового обліку зазнала дуже серйозних змін. Так, з'явилися електронні військово-облікові документи, це мобільний застосунок "Резерв+".
До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку кілька років тому. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому, з його статусом, встановлювати собі на телефон застосунок "Резерв+".
Думки юристів з цього питання розділилися. Так, адвокат Ярослав Турчин упевнений, що це треба зробити неодмінно.
"Так, "Резерв+" встановлювати обов’язково, бо це наразі єдина чинна форма військово-облікового документа, яку визнають на кордоні та працівники патрулів оповіщення ТЦК. Розповіді окремих правників у мережі інтернет про те, як паперових документів достатньо, хай розкажуть тим "бусифікованим", які вже служать і теж були впевнені, що старі документи — достатні і належні", — наголосив Турчин
Чим корисний "Резерв+"
Інші юрист менш категоричні у коментарі до цієї ситуації. Так, Євген Корнійчук пояснив, чому варто (хоч і не необхідно) встановити "Резерв+".
"Зі свого досвіду, зазначу, що краще встановити "Резерв+" і переглянути ваш статус у додатку. Бо інформація в реєстрі може різниться з вашими паперовий документами", — підкреслив Корнійчук
Юрист Сергій Богун пояснив, що формально "Резерв+" нічим не кращий за звичайний паперовий військово-обліковий документ. "Ваш паперовий ВОД має юридичну силу та підтверджує Ваш статус", — зазначив юрист.
Але, додав Богун, є певна причина для встановлення "Резерв+".
"Я Вам раджу все таки встановити застосунок "Резерв+" для того щоб дізнатися Ваш актуальний статус у реєстрі "Оберіг", — зазначив правник.
