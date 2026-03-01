Відео
Виключений з обліку ТЦК — навіщо потрібно встановити "Резерв+"

Дата публікації: 1 березня 2026 06:30
Виключення з військового обліку - навіщо виключеному Резерв+
Паперовий і електронний військово-облікові документи. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Електронний військово-обліковий документ не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чи обов'язковим є електронний ВОД

Під час повномасштабної російсько-української війни система військового обліку зазнала дуже серйозних змін. Так, з'явилися електронні військово-облікові документи, це мобільний застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку кілька років тому. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому, з його статусом, встановлювати собі на телефон застосунок "Резерв+".

Думки юристів з цього питання розділилися. Так, адвокат Ярослав Турчин упевнений, що це треба зробити неодмінно.

"Так, "Резерв+" встановлювати обов’язково, бо це наразі єдина чинна форма військово-облікового документа, яку визнають на кордоні та працівники патрулів оповіщення ТЦК. Розповіді окремих правників у мережі інтернет про те, як паперових документів достатньо, хай розкажуть тим "бусифікованим", які вже служать і теж були впевнені, що старі документи — достатні і належні", — наголосив Турчин

Чим корисний "Резерв+"

Інші юрист менш категоричні у коментарі до цієї ситуації. Так, Євген Корнійчук пояснив, чому варто (хоч і не необхідно) встановити "Резерв+".

"Зі свого досвіду, зазначу, що краще встановити "Резерв+" і переглянути ваш статус у додатку. Бо інформація в реєстрі може різниться з вашими паперовий документами", — підкреслив Корнійчук

Юрист Сергій Богун пояснив, що формально "Резерв+" нічим не кращий за звичайний паперовий військово-обліковий документ. "Ваш паперовий ВОД має юридичну силу та підтверджує Ваш статус", — зазначив юрист.

Але, додав Богун, є певна причина для встановлення "Резерв+".

"Я Вам раджу все таки встановити застосунок "Резерв+" для того щоб дізнатися Ваш актуальний статус у реєстрі "Оберіг", — зазначив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому територіальний центр комплектування повертає виключених на облік.

За словами юристів, це можливо у ситуації, коли виключення було здійснене досить давно. Через це інформація про виключення не була внесена у реєстр "Оберіг".

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати повернення виключеного громадянина на військовий облік.

Громадянин може рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформації про виключення до Реєстру "Оберіг". Втім, може статися так, що у визначені в законі терміни громадянину не повернуть його законний статус "виключений з військового обліку". 

військовий облік військовий квиток реєстр Оберіг військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
