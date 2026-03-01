Видео
Исключение из учета — нужно ли установить "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 06:30
Исключенные с воинского учета - надо ли им приложение Резерв+
Бумажный и электронный военно-учетные документы. Фото: Новини.LIVE, InformWeek. Коллаж: Новини.LIVE

Бумажный и электронный ВУД в 2026 году имеют одинаковую силу. Но, как объяснили юристы, даже исключенным с воинского учета может быть выгодно установить "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный ВУД — обязателен ли он

Во время полномасштабной российско-украинской войны система воинского учета претерпела очень серьезные изменения. Так, появились электронные военно-учетные документы, это мобильное приложение "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета несколько лет назад. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему, с его статусом, устанавливать себе на телефон приложение "Резерв+".

Мнения юристов по этому вопросу разделились. Так, адвокат Ярослав Турчин уверен, что это надо сделать непременно.

"Да, "Резерв+" устанавливать обязательно, потому что это пока единственная действующая форма военно-учетного документа, которую признают на границе и работники патрулей оповещения ТЦК. Рассказы отдельных юристов в сети интернет о том, как бумажных документов достаточно, пусть расскажут тем "бусифицированным", которые уже служат и тоже были уверены, что старые документы - достаточные и надлежащие", — отметил Турчин

Польза от приложения "Резерв+"

Другие юристы менее категоричны в комментарии к этой ситуации. Так, Евгений Корнийчук объяснил, почему стоит (хотя и не необходимо) установить "Резерв+".

"Из своего опыта, отмечу, что лучше установить "Резерв+" и посмотреть ваш статус в приложении. Потому что информация в реестре может разнится с вашими бумажный документами", — подчеркнул Корнийчук

Юрист Сергей Богун пояснил, что формально "Резерв+" ничем не лучше обычного бумажного военно-учетного документа. "Ваш бумажный ВУД имеет юридическую силу и подтверждает Ваш статус", — отметил юрист.

Но, добавил Богун, есть определенная причина для установления "Резерв+".

"Я Вам советую все же установить приложение "Резерв+" для того чтобы узнать Ваш актуальный статус в реестре "Оберіг", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, по какой причине территориальный центр комплектования может вернуть граждан, исключенных из воинского учета, обратно на учет.

Юристы объяснили, что это связано со временем исключения гражданина с учета. Если информация об исключении не была внесена в реестр "Оберіг", его могут вернуть на учет.

Добавим, мы сообщали о том, что сделать исключенному гражданину, если его вернули на воинский учет.

В такой ситуации ему надо направить в ТЦК заказное письмо с заявлением о необходимости исправления этой ситуации. Конкретно в заявлении должно быть требование внести информации об исключении в Реестр "Оберіг".

военный учет военный билет реестр Оберіг военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
