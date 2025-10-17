Исключенные с воинского учета - возвращение исключенных на воинский учет

Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин был исключен из воинского учета, то в определенной ситуации ТЦК может быть возвращен на учет. Юристы объяснили, что нужно сделать в таком случае.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Отсутствие данных в Реестре

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он ранее, еще в 2005 году, был исключен из воинского учета.

Но сейчас, создав электронный военно-учетный документ через "Дію", мужчина обнаружил, что информация о нем не найдена.

Гражданин поинтересовался, в чем причина — и может ли это означать, что его рано или поздно вернут на воинский учет.

"Если Вы пробовали загрузить е-ВУД через "Дію" и появилось сообщение о том, что данные не найдены, то это означает, что информация о Вашем исключении с воинского учета в Реестр не внесена", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему возвращают на воинский учет и как с этим бороться

Юрист отметил, что в таком случае возможно возвращение гражданина на воинский учет.

"Рано или поздно, несмотря на исключение в 2005 году, скорее всего, Вы снова окажетесь на учете военнообязанных в ТЦК, учитывая изменения в законодательстве, предусмотренные Постановлениями КМУ №932 и 1487", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если Вы готовы поднимать этот вопрос по состоянию на сейчас, то есть, идти путем, который может привести к внесению данных в Реестр о Вашем исключении, то нужно начинать с запроса в ТЦК о наличии у последнего Вашего личного дела и информации об исключении с учета в связи с болезнью", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть основания для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать, что вы действительно исключены с воинского учета.