Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Юрист объяснил, почему ТЦК возвращает исключенных на учет

Юрист объяснил, почему ТЦК возвращает исключенных на учет

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 06:30
обновлено: 06:30
Исключенные с воинского учета - возвращение исключенных на воинский учет
Электронный военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин был исключен из воинского учета, то в определенной ситуации ТЦК может быть возвращен на учет. Юристы объяснили, что нужно сделать в таком случае.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отсутствие данных в Реестре

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он ранее, еще в 2005 году, был исключен из воинского учета.

Но сейчас, создав электронный военно-учетный документ через "Дію", мужчина обнаружил, что информация о нем не найдена.

Гражданин поинтересовался, в чем причина — и может ли это означать, что его рано или поздно вернут на воинский учет.

"Если Вы пробовали загрузить е-ВУД через "Дію" и появилось сообщение о том, что данные не найдены, то это означает, что информация о Вашем исключении с воинского учета в Реестр не внесена", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему возвращают на воинский учет и как с этим бороться

Юрист отметил, что в таком случае возможно возвращение гражданина на воинский учет.

"Рано или поздно, несмотря на исключение в 2005 году, скорее всего, Вы снова окажетесь на учете военнообязанных в ТЦК, учитывая изменения в законодательстве, предусмотренные Постановлениями КМУ №932 и 1487", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если Вы готовы поднимать этот вопрос по состоянию на сейчас, то есть, идти путем, который может привести к внесению данных в Реестр о Вашем исключении, то нужно начинать с запроса в ТЦК о наличии у последнего Вашего личного дела и информации об исключении с учета в связи с болезнью", — отметил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть основания для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать, что вы действительно исключены с воинского учета.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации