Виключені з військового обліку - повернення виключених на військовий облік

Електронний військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин був виключений з військового обліку, то у певній ситуації ТЦК може бути повернений на облік. Юристи пояснили, що потрібно зробити у такому випадку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відсутність даних у Реєстрі

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він раніше, ще 2005 року, був виключений з військового обліку.

Але зараз, створивши електронний військово-обліковий документ через "Дію", чоловік виявив, що інформацію про нього не знайдено.

Громадянин поцікавився, у чому причина — і чи може це означати, що його рано чи пізно повернуть на військовий облік.

"Якщо Ви пробували завантажити е-ВОД через "Дію" й з'явилося повідомлення про те, що дані не знайдено, то це означає, що інформацію про Ваше виключення з військового обліку у Реєстр не внесено", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому повертають на військовий облік і як з цим боротися

Юрист зазначив, що у такому випадку можливе повернення громадянина на військовий облік.

"Рано чи пізно, незважаючи на виключення у 2005 році, скоріше за все, Ви знову опинитесь на обліку військовозобов'язаних в ТЦК, враховуючи зміни у законодавстві передбачені Постановами КМУ №932 та 1487", — підкреслив Айвазян.

Адвокат пояснив, що робити у такій ситуації.

"Якщо Ви готові підіймати це питання станом на зараз, тобто, йти шляхом, який може призвести до внесення даних до Реєстру про Ваше виключення, то потрібно починати із запиту до ТЦК щодо наявності в останнього Вашої особової справи та інформації про виключення з обліку у зв'язку із хворобою", — зазначив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є підстави для виключення громадянина з військового обліку.

