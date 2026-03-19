Исключение военного с учета ТЦК не дает права на увольнение

Военнослужащий ВСУ. Фото: 77 ОАБр

Военнослужащий, который начал военную службу, перестает быть военнообязанным. Это означает, что он до завершения службы не состоит на воинском учете ТЦК. Но это исключение из учета, в отличие от исключения по возрасту или состоянию здоровья, не позволяет ему оформить увольнение из рядов ВСУ.

Военный учет в ТЦК

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Они определяют статусы для всех граждан, состоящих на воинском учете, и принимают решение о военной службе или освобождении от нее.

Часть граждан с воинского учета могут исключить. Этот факт означает, что гражданин уже не является военнообязанным и не может быть мобилизован в ряды ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года. При этом он обнаружил, что в "Резерв+" его статус "не состоит на учете ТЦК". Мужчина поинтересовался причиной появления такого статуса и уточнил, может ли он на его основании уволиться из армии.

Почему военный не состоит на учете ТЦК

Юристы объяснили, что такой статус в его ситуации вполне логичен. Адвокат Ирина Мамай отметила: "Если вы военнослужащий, то на учете в ТЦК не состоите".

Юрист Владислав Дерий подтвердил позицию коллеги. Он отметил: "Вас исключили с воинского учета в связи с тем, что Вы являетесь военнослужащим, а не военнообязанным".

Относительно возможного увольнения из ВСУ, то исключение с учета не влияет на эту возможность. Адвокат Юрий Айвазян признал: "Эта запись в "Резерв+" не дает Вам права на увольнение".

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию.

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.

у "Резерв+" есть определенное преимущество.

Электронный военно-учетный документ не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВОД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.