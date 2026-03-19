Исключение военного с учета ТЦК не дает права на увольнение
Военнослужащий, который начал военную службу, перестает быть военнообязанным. Это означает, что он до завершения службы не состоит на воинском учете ТЦК. Но это исключение из учета, в отличие от исключения по возрасту или состоянию здоровья, не позволяет ему оформить увольнение из рядов ВСУ.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Военный учет в ТЦК
Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Они определяют статусы для всех граждан, состоящих на воинском учете, и принимают решение о военной службе или освобождении от нее.
Часть граждан с воинского учета могут исключить. Этот факт означает, что гражданин уже не является военнообязанным и не может быть мобилизован в ряды ВСУ.
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года. При этом он обнаружил, что в "Резерв+" его статус "не состоит на учете ТЦК". Мужчина поинтересовался причиной появления такого статуса и уточнил, может ли он на его основании уволиться из армии.
Почему военный не состоит на учете ТЦК
Юристы объяснили, что такой статус в его ситуации вполне логичен. Адвокат Ирина Мамай отметила: "Если вы военнослужащий, то на учете в ТЦК не состоите".
Юрист Владислав Дерий подтвердил позицию коллеги. Он отметил: "Вас исключили с воинского учета в связи с тем, что Вы являетесь военнослужащим, а не военнообязанным".
Относительно возможного увольнения из ВСУ, то исключение с учета не влияет на эту возможность. Адвокат Юрий Айвазян признал: "Эта запись в "Резерв+" не дает Вам права на увольнение".
Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.
Электронный военно-учетный документ не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВОД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.
