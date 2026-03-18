Главная ТЦК Юрист разъяснил, могут ли сотрудники ТЦК удерживать граждан

Юрист разъяснил, могут ли сотрудники ТЦК удерживать граждан

Дата публикации 18 марта 2026 07:30
Юрист разъяснил, могут ли сотрудники ТЦК удерживать граждан
Информационный пункт ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

В Украине во время мобилизации фиксируются случаи, когда мужчин с отсрочкой или бронью доставляют в территориальные центры комплектования. Некоторые граждане заявляют о фактах удержания в помещениях ТЦК. Вопрос законности таких действий вызывает споры.

С разъяснениями выступил адвокат Ярослав Хливный, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина". 

Как заявил юрист, действующее законодательство не предусматривает права ТЦК задерживать или удерживать граждан. Даже наличие административных нарушений, например неоплаченного штрафа, не дает оснований для таких действий. Адвокат подчеркнул, что соответствующих норм, которые позволяли бы удержание, не существует. В таких ситуациях важно различать полномочия разных органов.

Кто имеет право на задержание граждан

Хливный отметил, что задержание возможно исключительно сотрудниками полиции при наличии законных оснований. После этого человек может быть доставлен в отделение полиции, но не в ТЦК. Процедура административного задержания регулируется отдельно и не связана с деятельностью центров комплектования. Таким образом, ТЦК не обладают функциями правоохранительных органов.

Ни одной нормы, которая бы предоставляла право на задержание или удержание, не существует. Полиция осуществляет административное задержание, но не доставляет людей в пункты сбора. Работники ТЦК не наделены полномочиями на применение принудительных мер. В то же время многие граждане соглашаются ехать добровольно из-за недостаточного понимания своих прав. 

Напомним, некоторые категории граждан имеют право на законную отсрочку от прохождения ВВК. Юрист актуализировал перечень таких граждан. 

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
