Вместо "бусификации" повестка: юрист анонсировал возможные изменения в работе ТЦК

Главная ТЦК Вместо "бусификации" повестка: юрист о возможных изменениях в работе ТЦК

Дата публикации 17 марта 2026 07:30
Тарас Боровский. Фото: скриншот из эфира

В Украине может измениться принцип работы ТЦК. В случае принятия нового законопроекта, представители территориальных центров комплектования прекратят силой задерживать мужчин, и вместо этого снова вернутся к практике повесток.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный юрист Тарас Боровский.

Каким образом может быть переформатирована работа ТЦК

По словам юриста, новый законопроект нардепа Сергея Гривко предусматривает запрет ТЦК силой забирать граждан. В частности, в документе говорится о том, что представители территориальных центров комплектования будут вручать повестки во время встречи с человеком о вызове его в ТЦК. При этом документ не устанавливает четкий срок службы, через который именно должна происходить явка.

В то же время, если человек не появится в течение 14 дней, ТЦК может вынести постановление об административном правонарушении, наложить штраф и внести информацию в реестр "Оберіг", который отображается в приложении "Резерв+". После этого руководитель ТЦК будет иметь право обратиться в полицию с просьбой об административном задержании и доставке лица в ТЦК.

"Новизна в том, что он предлагает, чтобы не забирали с улицы сегодня, а давали повестку, обязательства, через 2-3 дня, например, появиться в ТЦК. И если человек не появляется, ему тогда выносят штраф, это появляется в "Резерв+"... Работники ТЦК вносят его в базу, "Оберег", соответственно, и обращается руководитель ТЦК в органы полиции с просьбой административного задержания этого лица и доставки его в ТЦК. То есть не забирают с улицы, а дают повестку, но если не явился, тогда уже забирают из дома, например", - пояснил Тарас Боровский.

При этом он отметил, что ответственность за неявку по повестке существует и сейчас, а законопроект фактически уточняет процедуру ее применения.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП бусификация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
