Замість "бусифікації" повістка: юрист анонсував можливі зміни у роботі ТЦК

В Україні може змінитись принцип роботи ТЦК. У разі ухвалення нового законопроєкту, представники територіальних центрів комплектування припинять силою затримувати чоловіків, і замість цього знову повернуться до практики повісток.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий юрист Тарас Боровський.

Яким чином може бути переформатована робота ТЦК

За словами юриста, новий законопроєкт нардепа Сергія Гривка передбачає заборону ТЦК силою забирати громадян. Зокрема, в документі йдеться про те, що представники територіальних центрів комплектування вручатимуть повістки під час зустрічі з людиною про виклик її до ТЦК. Про цьому документ не встановлює чіткий термін служби, через який саме має відбуватися явка.

Водночас, якщо людина не з’явиться протягом 14 днів, ТЦК може винести постанову про адміністративне правопорушення, накласти штраф і внести інформацію до реєстру "Оберіг", що відображається у додатку "Резерв+". Після цього керівник ТЦК буде мати право звернутися до поліції з проханням про адміністративне затримання та доставлення особи до ТЦК.

"Новизна в тому, що він пропонує, щоб не забирали з вулиці сьогодні, а давали повістку, зобов'язання, через 2-3 дні, наприклад, з'явитись до ТЦК. І якщо людина не з'являється, йому тоді виносять штраф, це з'являється в "Резерв+"... Працівники ТЦК вносять його в базу, "Оберіг", відповідно, і звертається керівник ТЦК до органів поліції з проханням адміністративного затримання цієї особи і доставлення її до ТЦК. Тобто не забирають з вулиці, а дають повістку, але якщо не з'явився, тоді вже забирають з дому, наприклад", — пояснив Тарас Боровський.

При цьому він зазначив, що відповідальність за неявку за повісткою існує і зараз, а законопроєкт фактично уточнює процедуру її застосування.

