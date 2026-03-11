Повістка з помилками - коли варто на неї реагувати

Повістка, навіть з помилками, залишається офіційним документом. Фото: ЛРДА, Львівський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо повістка, прислана територіальним центром комплектування, оформлена з помилками, військовозобов’язаний громадянин зобов’язаний відреагувати на неї. Тобто помилки у оформленні не скасовують обов’язок відвідати ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістка з помилками

Територіальний центр комплектування проводить процес військового обліку та загальної мобілізації (у особливий період) за допомогою повісток. Повістка — це документ, який вимагає від військовозобов'язаного громадянина з’явитися у ТЦК з тієї чи іншої причини.

До юристів звернувся громадянин, який отримав від територіального центру комплектування повістку для проходження військово-лікарської комісії. При цьому, наголосив чоловік, у повістці була ціла купа помилок, зокрема, неповна печатка, виправлена дата і година прибуття до ТЦК.

Громадянин поцікавився, чи повинен він відвідувати територіальний центр комплектування у такій ситуації. Юристи пояснили, що повістка у будь-якому випадку є законним документом.

Візит до ТЦК і скасування штрафу

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що громадянин у будь-якому випадку мав би з’явитися до територіального центру комплектування. "Незважаючи на помилки у повістці, Ви були зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК", — зазначив у коментарі до цієї ситуації Айвазян.

Щодо можливого штрафу за ігнорування повістки, підкреслив юрист, то це питання залишається відкритим. "На даний час у Вас ще немає штрафу, а сповіщення, яке Ви отримали у "Резерв+", це лише пропозиція визнати правопорушення та надати згоду притягнути Вас до адмінвідповідальності без Вашої присутності", — підкреслив Юрій Айвазян.

Проте, додав адвокат, громадянин уже зараз можете через електронну пошту або "Укрпоштою" рекомендованим листом звернутися до ТЦК із заявою про закриття справи та скасування розшуку, якщо пройшли строки притягнення до адмінвідповідальності. "Якщо в ТЦК відмовлять — то можете оскаржити їх бездіяльність в судовому порядку", — резюмував Айвазян.

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не з’явився за бойовою повісткою до ТЦК, його теоретично можуть забронювати. Але, разом з тим, таку особу цілком реально притягнути до кримінальної відповідальності.

Оскільки повістка — офіційний документ, існують певні законні вимоги, який вигляд вона повинна мати та які дані обов'язково містити. У повістці обов'язково зазначаються такі дані, як найменування районного (міського) ТЦК та СП (або його відділів) що видав повістку, реєстраційний номер повістки та мета виклику до територіального центру комплектування.