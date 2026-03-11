Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Законна ли повестка с ошибками

Законна ли повестка с ошибками

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 06:30
Можно ли игнорировать повестку, оформленную с ошибками
Повестка, даже с ошибками, остается официальным документом. Фото: ЛРГА, Львовский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если повестка, присланная территориальным центром комплектования, оформлена с ошибками, военнообязанный гражданин обязан отреагировать на нее. То есть ошибки в оформлении не отменяют обязанность посетить ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Повестка с ошибками

Территориальный центр комплектования проводит процесс воинского учета и общей мобилизации (в особый период) с помощью повесток. Повестка — это документ, который требует от военнообязанного гражданина явиться в ТЦК по той или иной причине.

К юристам обратился гражданин, который получил от территориального центра комплектования повестку для прохождения военно-врачебной комиссии. При этом, отметил мужчина, в повестке была целая куча ошибок, в частности, неполная печать, исправлена дата и время прибытия в ТЦК.

Гражданин поинтересовался, должен ли он посещать территориальный центр комплектования в такой ситуации. Юристы объяснили, что повестка в любом случае является законным документом.

Визит в ТЦК и отмена штрафа

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил, что гражданин в любом случае должен был бы явиться в территориальный центр комплектования. "Несмотря на ошибки в повестке, Вы были обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВВК", — отметил в комментарии к этой ситуации Айвазян.

Относительно возможного штрафа за игнорирование повестки, подчеркнул юрист, то этот вопрос остается открытым. "В настоящее время у Вас еще нет штрафа, а извещение, которое Вы получили в "Резерв+", это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие привлечь Вас к админответственности без Вашего присутствия", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Однако, добавил адвокат, гражданин уже сейчас можете через электронную почту или "Укрпочтой" заказным письмом обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии дела и отмене розыска, если прошли сроки привлечения к админответственности. "Если в ТЦК откажут — то можете обжаловать их бездействие в судебном порядке", — резюмировал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, забронируют ли лицо, которое не явилось по боевой повестке.

Даже если военнообязанный гражданин не явился по боевой повестке в ТЦК, его теоретически могут забронировать. Но, вместе с тем, такое лицо вполне реально привлечь к уголовной ответственности.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные должна содержать законная повестка от ТЦК.

Поскольку повестка — официальный документ, существуют определенные законные требования, какой вид она должна иметь и какие данные обязательно содержать. В повестке обязательно указываются такие данные, как наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку, регистрационный номер повестки и цель вызова в территориальный центр комплектования.

военный учет повестки ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации