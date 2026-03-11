Можно ли игнорировать повестку, оформленную с ошибками

Повестка, даже с ошибками, остается официальным документом. Фото: ЛРГА, Львовский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если повестка, присланная территориальным центром комплектования, оформлена с ошибками, военнообязанный гражданин обязан отреагировать на нее. То есть ошибки в оформлении не отменяют обязанность посетить ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестка с ошибками

Территориальный центр комплектования проводит процесс воинского учета и общей мобилизации (в особый период) с помощью повесток. Повестка — это документ, который требует от военнообязанного гражданина явиться в ТЦК по той или иной причине.

К юристам обратился гражданин, который получил от территориального центра комплектования повестку для прохождения военно-врачебной комиссии. При этом, отметил мужчина, в повестке была целая куча ошибок, в частности, неполная печать, исправлена дата и время прибытия в ТЦК.

Гражданин поинтересовался, должен ли он посещать территориальный центр комплектования в такой ситуации. Юристы объяснили, что повестка в любом случае является законным документом.

Визит в ТЦК и отмена штрафа

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил, что гражданин в любом случае должен был бы явиться в территориальный центр комплектования. "Несмотря на ошибки в повестке, Вы были обязаны явиться по вызову ТЦК на прохождение ВВК", — отметил в комментарии к этой ситуации Айвазян.

Относительно возможного штрафа за игнорирование повестки, подчеркнул юрист, то этот вопрос остается открытым. "В настоящее время у Вас еще нет штрафа, а извещение, которое Вы получили в "Резерв+", это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие привлечь Вас к админответственности без Вашего присутствия", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Однако, добавил адвокат, гражданин уже сейчас можете через электронную почту или "Укрпочтой" заказным письмом обратиться в ТЦК с заявлением о закрытии дела и отмене розыска, если прошли сроки привлечения к админответственности. "Если в ТЦК откажут — то можете обжаловать их бездействие в судебном порядке", — резюмировал Айвазян.

Даже если военнообязанный гражданин не явился по боевой повестке в ТЦК, его теоретически могут забронировать. Но, вместе с тем, такое лицо вполне реально привлечь к уголовной ответственности.

Поскольку повестка — официальный документ, существуют определенные законные требования, какой вид она должна иметь и какие данные обязательно содержать. В повестке обязательно указываются такие данные, как наименование районного (городского) ТЦК и СП (или его отделов) выдавшего повестку, регистрационный номер повестки и цель вызова в территориальный центр комплектования.