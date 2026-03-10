Бронювання громадянина після відмови від мобілізаційного розпорядження - що каже закон

Громадянин може отримати бронь навіть після ігнорування бойової повістки. Фото: Одеський ТЦК, "Новини.PRO". Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин не з’явився за бойовою повісткою до ТЦК, його теоретично можуть забронювати. Але, разом з тим, таку особу цілком реально притягнути до кримінальної відповідальності.

Ігнорування бойової повістки і наслідки

Оповіщення військовозобов’язаних громадян здійснюється за допомогою повісток. Серед них найважливішою є так звана бойова повістка, тобто мобілізаційне розпорядження.

До юристів звернувся громадянин, який працює на критично важливому підприємстві і претендує на отримання броні. При цьому, визнав чоловік, раніше він проігнорував бойову повістку — і тепер цікавиться, чи не вплине це на можливість бронювання.

"Ситуація у Вас доволі специфічна. Оскільки Ви пройшли ВЛК і підписали "бойову" повістку (мобілізаційне розпорядження), але не з’явилися, з точки зору ТЦК це кваліфікується як ухилення від мобілізації. За неявку за бойовою повісткою передбачена стаття 336 КК України (від 3 до 5 років позбавлення волі)", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи забронюють такого громадянина

Відповідаючи на питання, чому громадянином, який кілька років тому проігнорував бойову повістку, досі не зацікавилися правоохоронці чи виконавча служба, юрист підкреслив — це може бути суто технічна проблема. "Скоріш за все система ТЦК наприкінці 2023 року була перевантажена, дані часто губилися або невчасно вносилися в базу "Оберіг". Те, що Ви живете за пропискою і Вас не шукали, може бути просто везінням або бюрократичною затримкою", — наголосив Дерій.

Разом з тим, додав юрист, можливість бронювання такого громадянина залишається відкритою. Але у такій ситуації на нього можуть чекати серйозні проблеми.

"Незалежно від того, що Ви не з'явилися по бойовій повістці — Вас можуть забронювати. Проте, якщо в ТЦК піднімуть інформацію щодо неявки по бойовій повістці, то Вам може загрожувати кримінальна відповідальність", — резюмував Владислав Дерій.

Мобілізаційне розпорядження, бойова повістка або повістка на відправку — це документ, який вручається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо чоловіка визнано таким, що може нести військову службу. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Військовозобов'язаному необов'язково підписувати бойову повістку, щоб вона вважалася офіційно врученою. Для цього достатньо буде інших доказів вручення, до прикладу, це може бути акт про відмову у підписанні.