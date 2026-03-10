Можно ли забронировать гражданина, проигнорировавшего мобилизационное распоряжение

Гражданин может получить бронь даже после игнорирования боевой повестки. Фото: Одесский ТЦК, "Новини.PRO". Коллаж: Новини.LIVE

Даже если военнообязанный гражданин не явился по боевой повестке в ТЦК, его теоретически могут забронировать. Но, вместе с тем, такое лицо вполне реально привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Игнорирование боевой повестки и последствия

Оповещение военнообязанных граждан осуществляется с помощью повесток. Среди них важнейшей является так называемая боевая повестка, то есть мобилизационное распоряжение.

К юристам обратился гражданин, который работает на критически важном предприятии и претендует на получение брони. При этом, признал мужчина, ранее он проигнорировал боевую повестку — и теперь интересуется, не повлияет ли это на возможность бронирования.

"Ситуация у Вас довольно специфическая. Поскольку Вы прошли ВВК и подписали "боевую" повестку (мобилизационное распоряжение), но не явились, с точки зрения ТЦК это квалифицируется как уклонение от мобилизации. За неявку по боевой повестке предусмотрена статья 336 УК Украины (от 3 до 5 лет лишения свободы)", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Забронируют ли такого гражданина

Отвечая на вопрос, почему гражданином, который несколько лет назад проигнорировал боевую повестку, до сих пор не заинтересовались правоохранители или исполнительная служба, юрист подчеркнул — это может быть чисто техническая проблема. "Скорее всего система ТЦК в конце 2023 года была перегружена, данные часто терялись или не вовремя вносились в базу "Оберіг". То, что Вы живете по прописке и Вас не искали, может быть просто везением или бюрократической задержкой", — подчеркнул Дерий.

Вместе с тем, добавил юрист, возможность бронирования такого гражданина остается открытой. Но в такой ситуации его могут ждать серьезные проблемы.

"Независимо от того, что Вы не явились по боевой повестке — Вас могут забронировать. Однако, если в ТЦК поднимут информацию о неявке по боевой повестке, то Вам может грозить уголовная ответственность", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Мобилизационное распоряжение, боевая повестка или повестка на отправку — это документ, который вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если мужчина признан таким, что может нести военную службу. В мобилизационном распоряжении отмечается об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, когда боевая повестка считается врученной.

Военнообязанному необязательно подписывать боевую повестку, чтобы она считалась официально врученной. Для этого достаточно будет других доказательств вручения, к примеру, это может быть акт об отказе в подписании.