Розшук без повістки, що робити військовозобов'язаному

Розшук ТЦК, оголошений без попереднього надсилання повісток, можна скасувати.

Громадянина у розшук оголошують тільки після того, як він відмовиться отримувати повістки. Юристи пояснили, як довести, що ТЦК не надсилав військовозобов’язаному громадянину повістку, через неотримання якої і оголосив його у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Повістки і розшук ТЦК без них

Повістка — один із ключових елементів процесу військового обліку в мирний час. Крім того, повістка є необхідним інструментом для проведення загальної мобілізації у особливий період.

Існують кілька повісток, зокрема, на уточнення військово-облікових даних чи на проходження військово-лікарської комісії. Також є так звана бойова повістка, тобто мобілізаційне розпорядження.

До юристів звернувся громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук за ігнорування повістки. Разом з тим, додав чоловік, жодних повісток він не отримував.

Громадянин поцікавився, як можна довести відсутність факту надсилання йому повістки "Укрпоштою". Думки юристів з цього питання розділилися.

Як оскаржити розшук, якщо повісток не було

Адвокат Андрій Карпенко скептично поставився до такого кроку. "Довести це без судової справи практично неможливо", — наголосив він.

Інший адвокат, Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що зробити це можна — і розповів, як саме це відбувається, за допомогою яких доказів. "Належними доказами надсилання повістки та її повернення до ТЦК є: форма 119 — рекомендоване повідомлення про вручення, форма 107 — опис вкладеного, форма 20 — повідомлення про повернення листа "Укрпоштою" до ТЦК. Тож, аби довести, що повістки не було, необхідно витребувати ці підтверджуючи документи в ТЦК й розбиратися з усім вже по факту", — зазначив Айвазян.

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, що варто звернутися напряму до поштового оператора. "Замовте в АТ "Укрпошта" інформацію про те, чи взагалі надсилалися на ваше ім'я повістки на певний період. Якщо інформація підтвердиться — подавайте до ТЦК та СП вмотивовану заяву про зняття розшуку як безпідставного", — резюмував Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи визначає закон відповідальність заброньованих громадян за ігнорування повістки від ТЦК.

Ігнорування повістки може мати юридичні наслідки. У разі неявки в ТЦК без поважної причини після отримання виклику людині може загрожувати штраф або навіть оголошення в розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законною є повістка в поштовій скриньці.

Повістка від територіального центру комплектування має бути вручена особисто військовозобов’язаному громадянину під підпис. Просто вкинута в поштову скриньку повістка є незаконно врученою.