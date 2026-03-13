Зміна статусу призовника на військовозобов'язаного - терміни після 25 років

Для зміни статусу призовнику в 25 років не треба з’являтися в ТЦК. Фото: УНІАН, Zaxid.net. Колаж: Новини.LIVE

Громадянин змінює статус з призовника на військовозобов’язаного після досягнення 25-річного віку. Юристи пояснили, чи треба йому самому іти в ТЦК – і як довго відбувається зміна статусу.

ТЦК і зміна статусу громадянина на обліку

Територіальний центр комплектування займається обліком громадян, які перебувають на військовому обліку. Зокрема, ТЦК за допомогою військово-лікарської комісії визначають придатність тих чи інших громадян до військового обліку та ухвалюють рішення щодо статусів для таких громадян.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник". Він поцікавився, як швидко зміниться його статус після досягнення 25-річного віку.

Юристи пояснили, скільки часу відводить на зміну статусу у військовому обліку для таких громадян. "Вас повинні автоматично взяти на військовий облік військовозобов'язаних протягом 1 місяця після досягнення 25-річчя", — наголосив юрист Владислав Дерій.

Статус не змінився — що робити

У деяких випадках це може бути не зроблене у визначений законом час. Дерій пояснив, що треба зробити самому громадянину у такій ситуації.

"Якщо цього не було зроблено, то надішліть до свого ТЦК рекомендованим листом заяву з вимогою змінити відомості в реєстрі "Оберіг". Також направте заявку через техпідтримку "Резерв+", — підкреслив юрист.

Дерій розповів, на чому має ґрунтуватися його вимога до ТЦК. "Аргументуйте це тим, що відповідно до пункту 79 постанови КМУ 1487 Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки організовують внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у тридцятиденний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про зняття їх з військового обліку призовників та взяття на облік військовозобов’язаних з одночасним присвоєнням військового звання "солдат (матрос) запасу" та зазначенням другої категорії запасу", — резюмував Владислав Дерій.

Після того, як призовник досягне 25-річного віку, йому мають змінити військовий статус на "військовозобов’язаний". Якщо ж цього не відбулося, потрібно звернутися до територіального центру комплектування чи у техпідтримку "Резерв+".

